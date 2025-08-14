花蓮赤科山、六十石山金針花撐住了！繼續開滿山

赤科山金針花挺過颱風，今天持續開了滿山，由於山區道路已經正常，歡迎遊客上山賞花。（農民提供）

2025/08/14 11:17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕楊柳颱風昨天在台東登陸，富里鄉明里氣象站測得最高13級陣風、玉里赤科山氣象站也測到10級，雖然風大雨大，還造成縱管處「鏡頭君」停電，幸好赤科山、六十石山的金針花都撐住了，今天上午山區放晴、花朵持續綻放！

接近颱風中心台東的六十石山，今天早上金針山還是盛開，花況影響不大，山區休閒農莊的老闆一早忙著清理路面掉落的樹木殘枝，農民林俊傑說，昨天原本以為這次花季會嚴重受損，還好今天早上再次觀察，似乎只有昨天開的花被風雨摧殘，以及部分迎風面受損比較大，花梗沒有斷，估計再過兩三天小花苞長上來，花況就可回到平日水準！

請繼續往下閱讀...

至於赤科山這次楊柳颱風累積雨量下了將近400毫米，雨量排名全國前3名，赤科山茶農兼金針農民陳期泓說，雖然偶有較大陣風，還好持續時間不長，昨天綻放的花朵被風雨打到水傷顏色變深，也有花瓣、花蕊被打爛，但今天上午太陽照射後未造成花苞掉落，花朵還是非常給力，花況沒有受影響。

農民說，今年6月、7月雨水充足，金針花提早半個月綻放，暑假期間山區農莊訂房約5、6成，雖然楊柳颱風造成這週六訂房有部分取消，但因赤科山、六十石山產業道路在一早清除路面樹枝倒木後，已可順利通行，仍非常歡迎遊客上山賞花。

赤科山金針花挺過颱風，今天持續開了滿山，由於山區道路已經正常，歡迎遊客上山賞花。（農民提供）

赤科山金針花挺過颱風，今天持續開了滿山，由於山區道路已經正常，歡迎遊客上山賞花。（農民提供）

赤科山金針花挺過颱風，今天持續開了滿山，由於山區道路已經正常，歡迎遊客上山賞花。（農民提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法