    首頁　>　生活

    楊柳暴雨讓恆春滯洪池創紀錄 居民屋前游泳

    大水首次將恆春滯洪池裝滿。（水利處提供）

    大水首次將恆春滯洪池裝滿。（水利處提供）

    2025/08/14 12:08

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕輕颱楊柳昨日快閃南台灣，午後3時許為恆春半島帶來驚人降雨，恆春鎮測得時雨量高達98.5毫米，滿州鄉也有96毫米，暴雨如注，短時間內累積的大量雨水無處宣洩，當年因天秤颱風興建的大型滯洪池，罕見地因山區水量暴漲，幾乎滿到池邊欄杆，創下2013年啟用以來最高水位紀錄。屏東縣政府水利處記錄下這「滿水時刻」，與今日水退後的景象對比，相當驚人。

    滿州鄉代王于辰表示，突如其來的暴雨讓許多住戶屋內短暫進水，道路也被泥流覆蓋，部分民眾甚至在屋前「游泳」，畫面令人啼笑皆非。所幸今日環境清理後，當地已大致恢復正常生活。

    水利處指出，滯洪池有效攔截上游洪水，減緩下游淹水風險，發揮關鍵防災功能。縣府呼籲民眾留意後續降雨，做好防災準備，避免低窪地區積水危機。

    這場暴雨讓恆春半島的滯洪池經受極端考驗，顯示其在極端氣候下的重要性。水利處強調，未來將持續監控滯洪池運作，確保防洪能力，守護居民安全。而環城北路積水部分屬於聯訓基地山區水勢無法進入滯洪池；至於南灣地區水勢，有民眾認為與龍鑾潭排水時間有關，水利處認為，當地主要是山區大水造成地方排水系統不及宣洩，與龍鑾潭沒有太大關係，會再檢討如何改善。

    恆春滯洪池水退後差距大。（記者蔡宗憲攝）

    恆春滯洪池水退後差距大。（記者蔡宗憲攝）

    滿州鄉受暴雨襲擊家戶進水。（王于辰提供）

    滿州鄉受暴雨襲擊家戶進水。（王于辰提供）

