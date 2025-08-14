5、6年級生回憶殺！ 淡海輕軌打造民歌乘車體驗

配合8月24日淡水漁人碼頭舉辦的民歌演唱會，淡海輕軌沿線也布置民歌場景。（圖由新北捷運公司提供）

2025/08/14 11:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北捷運公司將於8月24日晚上6點在淡水漁人碼頭漁人舞台舉辦「下一站，憶起唱民歌」演唱會，邀請南方二重唱、殷正洋、黃韻玲等藝人演唱，配合活動舉辦，8月16日起淡海輕軌沿線打造一系列民歌乘車體驗，推出「民歌時光NFC一日票」，並搭建「歌詞時光通道」與「民歌西餐廳」佈景，帶領5、6年級生重溫黃金民歌年代記憶。

新北捷運公司指出，今年適逢民歌50週年，淡水是民歌的發源地之一，8月16日至9月7日，淡海輕軌打造一系列民歌乘車體驗，包括與火星人福氣金鑛合作推出「民歌時光NFC一日票」，當日可無限搭乘淡海輕軌，並透過手機感應，收聽淡水民歌小故事。

請繼續往下閱讀...

此外，紅樹林站與淡水漁人碼頭站也分別搭建「歌詞時光通道」與「民歌西餐廳」佈景，旅客可拍照打卡，還有民歌時光主題列車、列車進站及車廂廣播等，讓旅客搭乘輕軌就像進入時光隧道，透過視覺、聽覺及新科技，回味往日經典回憶。

新北捷運公司表示，「下一站，憶起唱民歌」演唱會邀請「三金音樂人」黃韻玲、「三金歌王」殷正洋、「金曲歌手」萬芳、「金曲客家歌王」謝宇威、金曲獎榮獲3次「最佳演唱組獎」團體南方二重唱、「大學城歌手」廖柏青及淡江大學學生等人演唱，並由廣播金鐘獎得主暨歌手徐哲緯擔任主持人，當天結合新北市府漁業處的「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」煙火秀，打造一場懷舊與感動交織的煙火音樂盛會，活動免費入場。

淡海輕軌的旅客詢問處打造成民歌場景，帶領旅客回憶民歌黃金年代。（圖由新北捷運公司提供）

配合8月24日「民歌盛宴X夏日花火」活動，新北捷運公司推出「民歌時光NFC一日票」。（圖由新北捷運公司提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法