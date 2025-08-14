楊柳快閃 台南溪北還有2656戶待修復電

台電新營區營業處在楊柳走後昨晚搶修趕工復電。（圖由新營區處提供）

2025/08/14 11:44

〔記者楊金城／台南報導〕楊柳颱風造成台南溪北、沿海地區停電2萬9213戶，台電新營區營業處全力動員搶修，至今天（14日）上午8點已搶修完成2萬6557戶，剩2656戶待修，台電今天力拚復電完成；台南市長黃偉哲今前往台電新營區處出席搶修會議，向台電第一線搶修人員表達感謝，也呼籲各單位持續密切合作，加速完成全面復電。

台電新營區營業處表示，因颱風瞬間強陣風，造成新營區處轄區多處高壓斷線及開關脫落，新營區處同仁全員出動，日夜持續搶修，大台南地區截至今天上午10時止累計停電戶數達6萬758戶，其中，新營區處轄內各行政區累計停電數達2萬9213戶，目前已復電2萬6557戶，待復電用戶數約2656戶，復電率約91%。

台電新營區處處長黃啓通表示，已啟動跨區支援機制，動員鄰近台南、雲林、彰化及台中區處工班，在今天加入搶修行列，全力投入災後復電工作，力拚今天完成全數復電。

黃偉哲表示，楊柳颱風昨天下午4點從七股外海出海，其颱風眼經過大北門區，導致多起停斷電事故，昨晚9點50分仍有約1萬6千戶停電，但今天上午8點台南溪北就已降至2千多戶，顯見台電在風雨中持續搶修，效率令人感佩，市府代表市民表達誠摯謝意。盼台電在加速搶修電力的同時，並同步強化原本較為脆弱的電網體系，把握時間，全面提升城市整體防災韌性。

台南市長黃偉哲（左）今天上午至台電新營區處關心災情，新營區處處長黃啓通說明搶修情況，黃偉哲肯定台電搶修效率及辛勞。（圖由新營區處提供）

