罕見！楊柳颱風出海重整赫見「北極熊」雲圖

楊柳颱風自台灣出海，經過重整赫然出現北極熊雲圖。（中央氣象署提供）

2025/08/14 11:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕昨（13）日下午4點中度颱風「楊柳」，從台南市七股附近出海，直撲澎湖西南方海域，通過台灣受地形破壞後，颱風對流有減弱，到台灣海峽又進行重組，南方雨帶快速發展，颱風中心逐漸有颱風眼露出無雲空間，雲隙間搭配約在晚間7點形成貌似北極熊的雲圖，相當特殊。

根據澎湖縣楊柳颱風災害應變中心統計，颱風期間受理各類災情計14件：包括路樹災情3件（路樹倒塌3件）、廣告招牌災情2件（廣告招牌欲墜1件、廣告招牌掉落1件）、民生、基礎設施災情3件（電線掉落停電1戶1件、2盞紅綠燈號誌異常1件、紅綠燈號誌快掉落1件）、其他災情6件（燈罩掉落1件、鷹架受損1件、大型樹葉掉落1件、樹枝散落2件、廢棄水塔掉落1件）。

另外，七美氣象站偵測24小時累積80.0毫米，雨量觀測達大雨標準。

雖然楊柳逐漸遠離，但今日凌晨2時33分19秒，澎湖氣象站（馬公市）瞬間風速觀測達8級風以上標準，馬公市出現每秒18.7公尺瞬間強風。

楊柳颱風過境澎湖，出現颱風眼短暫平靜。（記者劉禹慶攝）

