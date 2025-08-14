虎尾公安商場今開幕 停車、購物及美食一次滿足

虎尾公安立體停車場及商場外觀以城市森林為概念設計。（記者黃淑莉攝）

2025/08/14 12:06

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林虎尾公安商場今（14）日開幕了，有6家餐廳、美妝、居家DIY百貨等業者進駐，滿足民眾逛街、購物及美食等需求，有助帶動虎尾地方經濟與觀光發展。

虎尾市區因停車空間不足，商業活動、觀光旅遊發展受限，雲林縣在雲林布袋戲館後方，斥資6.38億元興建結合停車、商場的公安商場及立體停車場，建築物為地下一樓、地上6層樓，1、2樓做為商場，其他空間為停車場。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，停車空間共有296格汽車停車位、30格機車停車位，今年1月25日率先啟用，半年來停車率已有5、6成，有效解決虎尾市區停車問題，相信未來商場開幕後，停車率會更高，且能帶動地方商業發展。

虎尾鎮長林嘉弘說，公安立體停車場及商場是虎尾重要建設，不只解決停車問題，且能帶動地方經濟發展，未來公所將進一步配合整理虎尾西市場，600坪空間1樓做地方美食，2樓為特色美食，搭配公安商場讓虎尾更熱鬧。

雲林縣長張麗善指出，公安立體停車場及商場是雲林縣第一座同時滿足停車與商業需求的創新場域，未來到虎尾不論逛街、觀賞表演、運動健身，都能方便停車、暢快遊玩。

汪令堯說，商場空間經招商及店家6個月裝修整備今天開幕，1樓為康是美、特力屋，2樓為餐廳空間有石二鍋、築間朴庶烤肉公社、墨竹亭、卡西法石頭火鍋等。

公安商場有多家店家進駐。（記者黃淑莉攝）

虎尾公安立體停車場及商場開幕，停車及逛街一次滿足。（記者黃淑莉攝）

