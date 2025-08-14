楊柳颱風輕掃金門停電584戶全部復電 金防部派員環境復原

楊柳颱風一度造成金門500多戶停電，台電金門區處派員搶修都已全部復電。（台電公司提供）

2025/08/14 11:06

〔記者吳正庭／金門報導〕中央氣象署表示，楊柳颱風逐漸遠離，對台灣海峽威脅已解除，但必須注意下週還有新的低壓影響。金門災害應變中心表示，楊柳颱風對金門造成22件災情，所幸均屬輕微，停電584戶已復電，楊柳颱風應變中心預計今天中午撤離。

中央氣象署8點30分顯示資料，楊柳颱風過去3小時強度減弱且暴風圈略為縮小，中心位置在金門西方，並向西北西移動。

請繼續往下閱讀...

金門災害應變中心表示，至上午8點止，總計受理災情22件，其中路樹災情15件、停電3件、環境污染2件、其他如施工物品未固定等2件，均屬輕微，未造成人員傷亡。

台灣電力公司金門區營業處表示，「楊柳」造成金門停電事故，都已全數搶修完畢，用戶若有相關疑慮，可利用「1911」客服專線、停電通報電話（082）325506。

陸軍金門防衛指揮部一早也根據地方需求，派出人力前往烈嶼鄉協助環境整理。

楊柳颱風逐漸遠離，金防部派員進行環境復原。（讀者提供）

楊柳颱風過境期間，對金門造成15件路樹災情，均很快排除。（金門縣消防局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法