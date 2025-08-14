為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    楊柳颱風》台中一度逾6千戶停電 梨山尚有1469戶拚今晚復電

    台電搶修電力。（台電台中營業處提供）

    台電搶修電力。（台電台中營業處提供）

    2025/08/14 10:34

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕楊柳颱風重創梨山地區，這次台中6159戶停電，逾8成6有5349戶集中在和平區，目前仍有1469戶未復電，台電表示，大型樹木壓倒配電線路，需配合主管機關清除道路障礙物、道路搶通，台電人員、機具將推進電力復舊作業，力拼在今日入夜前復電。

    中颱楊柳昨天襲台，梨山地區和平區平等里、梨山里午後颳起強風，瞬間風力達到10級以上，部分地區電線斷落造成停電，台電台中區營業處表示，台電人員不畏風雨搶修電力，動員超過35名以上的搶修人員挺進梨山地區，目前尚未復電之1千多戶，全力拚復電。

    台電台中區營業處長顏錦義表示，若民眾家中目前仍無電可用，可使用「台灣電力 APP 」停電報修功能，或透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，查詢或通報停電資訊，若不便使用網路，亦可撥打1911客服專線以及台中區處市區巡修課停電通報電話04-22256871。

    中颱楊柳一度造成台中6000多戶停電，台電搶修電力。（台電台中營業處提供）

    中颱楊柳一度造成台中6000多戶停電，台電搶修電力。（台電台中營業處提供）

    楊柳颱風吹斷電桿、樹木，造成停電，台電搶修。（台電台中營業處提供）

    楊柳颱風吹斷電桿、樹木，造成停電，台電搶修。（台電台中營業處提供）

    楊柳颱風吹斷樹木壓倒配電線路，台電搶修。（記者蔡淑媛攝）

    楊柳颱風吹斷樹木壓倒配電線路，台電搶修。（記者蔡淑媛攝）

    台電搶修電力。（台電台中營業處提供）

    台電搶修電力。（台電台中營業處提供）

    圖 圖
    圖 圖
    熱門推播