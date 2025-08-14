為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    合歡山武嶺亭鋪野餐墊躺平遭檢舉 太管處：未搭設帳篷不罰

    合歡山武嶺鏡頭君捕捉到有民眾「打地鋪觀星」，太管處：不算露營不開罰。（翻攝武嶺鏡頭君）

    合歡山武嶺鏡頭君捕捉到有民眾「打地鋪觀星」，太管處：不算露營不開罰。（翻攝武嶺鏡頭君）

    2025/08/14 10:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕位於台14甲線31.5公里處、海拔高度3275公尺的武嶺是知名景點，許多民眾會在這裡做些新奇的挑戰，最近有民眾檢舉看到有人在合歡山武嶺亭廣場鋪設野餐墊躺著疑似在過夜露營，太魯閣國家公園管理處指出，經檢視相關畫面與了解情況，該行為屬於短暫停留觀星，並未搭設帳篷或過夜，不予開罰。

    太管處指出，12日晚間民眾於合歡山武嶺亭廣場鋪設野餐墊觀星的畫面引發討論，部分民眾關心此舉是否違反國家公園相關規定，經檢視相關畫面與了解情況，該行為屬於短暫停留觀星，並未搭設帳篷或過夜，未違反國家公園法及太魯閣國家公園區域內禁止事項，不予開罰，但觀星活動仍應避免影響其他遊客或造成觀感不佳的行為，太管處將與保七總隊第九大隊加強巡查與規勸。

    太管處指出，高山的魅力在於其壯麗景觀與清澈星空，但同時也伴隨氣候變化快速、地形陡峭等特性，若遇颱風、豪雨、強風或寒流等天候，山區環境可能迅速惡化。太管處再次呼籲，造訪高山地區的遊客，請務必事先查詢氣象預報與道路開放資訊，並準備適當的禦寒、防風與雨具。即使只是短暫觀星或拍照，也要確保自身與同伴的安全，避免影響其他遊客或造成觀感不佳之行為，共同維護自然環境與遊憩秩序。

    南投合歡山武嶺是不少人夜衝打卡的熱點，遊客經常在合歡山武嶺亭鏡頭君前自拍，近期則成為民眾搞怪熱點，上月有民眾發現有人在武陵亭平台上直接搭帳篷睡覺，太管處指出，園區禁止未經核准與指定地區以外搭帳篷露營，違者可處1500元到3000元罰鍰，接獲檢舉立即通報警方前往查看。

