楊柳颱風掃過高雄 新建社宅傳漏水

颱風掃過，凱旋青樹社宅傳出漏水。（資料照）

2025/08/14 10:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕楊柳颱風昨天（13日）掃過高雄，一度風雨強勁，高雄新建的社宅凱旋青樹卻傳出漏水；對此，高雄市都發局致歉，強調漏水主因是水管接頭鬆脫，已要求保固廠商全面清查所有水管狀態，確保未來不再發生。

有凱旋青樹住戶在社群平台表示，楊柳颱風昨天經過高雄，外面下大雨，社宅13樓也下起小雨，保全緊急廣播，整棟住戶都動起來。

住戶還自嘲說:「這個畫面也是蠻感動的，大家把所有的能裝水的器具都給使出來，這或許是在社會住宅才有的額外體驗吧!」

對此，高雄市都發局今天表示，凱旋青樹社宅13樓於昨晚發生漏水事件，已迅速完成處理。昨晚6點接獲通報後，立即協調管理單位派員清理積水，並安排值班人員到場戒備，避免狀況擴大，經查未造成住戶財產損失。

今天上午，都發局會同保固廠商進行現場勘查，確認漏水主因是水管接頭鬆脫，目前廠商已緊急派工，預計今天可修復。對於本次事件造成住戶生活不便，都發局深表歉意，已嚴格要求保固廠商全面清查所有水管狀態，以確保未來不再發生類似情事，保障住戶的居住品質與安全。

凱旋青樹社宅是高雄市首座自行新建的社會住宅，A棟地上14層、B棟13層，共245戶。

