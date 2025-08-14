為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    馬祖拚觀光 「大坵梅花鹿攝影比賽」8月底截止收件

    「2025大坵梅花鹿攝影比賽」自即日起登場，至8月31日截止收件。（記者俞肇福攝）

    2025/08/14 10:12

    〔記者俞肇福／新北報導〕位於國之北疆的連江縣北竿鄉大坵島，以梅花鹿生態獲選交通部觀光署全國百大亮點景點；縣府過去推動到「不用到日本奈良，來馬祖大坵島賞梅花鹿」，每年吸引成千上萬民眾登島賞鹿拍照。連江縣交通旅遊局首度推出「2025大坵梅花鹿攝影比賽」，歡迎所有攝影愛好者以鏡頭紀錄梅花鹿的可愛樣貌。相關活動諮詢可前往網站查詢。

    為推廣馬祖大坵島生態旅遊，行銷大坵島梅花鹿生態旅遊，交旅局舉辦2025大坵島梅花鹿攝影比賽，以大坵島梅花鹿為主題，邀請攝影愛好者一同前往大坵島，探索梅花鹿的千姿百態。

    「2025大坵梅花鹿攝影比賽」活動，分專業評審獎與最佳人氣獎，專業評審獎有8個獎項，頭獎最高獎金1萬元；最佳人氣獎錄取5名，以照片按讚數來評比，獲最多讚者為第1名，可獲獎金5000元。

    「2025大坵梅花鹿攝影比賽」自即日起登場，至8月31日截止收件，線上人氣票選9月8日至9月30日，評審評選時間10月1日至10月15日。10月20日前公告得獎名單及人氣獎。

