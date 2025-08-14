為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「地面師」詐騙案頻傳 南投推房產防詐3法寶

    為保障民眾不動產交易安全，各地地政事務所提供「地籍異動即時通」申辦。（記者張協昇攝）

    2025/08/14 10:14

    〔記者張協昇／南投報導〕鑑於近來「地面師」詐騙案頻傳，為保障不動產交易安全，南投縣政府地政處建議民眾可至各地地政事務所申辦「地籍異動即時通」、「二類謄本住址隱匿」及「指定送達處所」3項防詐措施，避免成為詐騙集團的目標。

    縣府地政處表示，民眾申請「二類謄本住址隱匿」服務後，地政機關在核發第二類謄本時，將依登記名義人申請，隱匿部分住址資料；另「地籍異動即時通」服務，只要名下登記不動產遭移轉、設定抵押或書狀補給時，地政機關在辦理收件與異動完成時，系統都會自動以簡訊或電子郵件通知申請人，所有權人就能即時掌握自身不動產權利異動資訊。

    此外，地政機關自去年1月起可受理民眾申辦「指定送達處所」，提供民眾指定登記機關公文書優先寄送處，避免遺漏重要公文資訊損及權益，並提升登記機關公文送達的效率。

    縣政府地政處強調，尤其是「地籍異動即時通」服務，讓不動產所有權人可即時掌握權利異動資訊，是最有效防堵房產遭詐騙措施，民眾可多利用。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    鑑於近來「地面師」詐騙案頻傳，南投地政事務所電子宣導看板，密集播放防詐資訊，避免洽公民眾受騙。（記者張協昇攝）

