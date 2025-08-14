楊柳颱風釀澎湖離島災情 海管處東吉宿舍破損範圍擴大

海管處東吉宿舍，因上次颱風災情受創，此次颱風損害擴大。（望安警分局提供）

2025/08/14 10:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕楊柳颱風昨（13）日直奔澎湖南海各離島地區，除帶來強風豪雨外，也造成望安鄉部分三級離島村落發生零星災損情況，其中首當其衝的南方四島國家公園轄管的東吉島，再次出現12級強風，導致上次尚未完全復原的海管處駐地宿舍雪上加霜，破損範圍持續擴大。

望安警分局長黃一航為確保民眾生命財產安全及地方秩序穩定，召開分局整備會議，即轉達澎湖縣政府警察局防颱應變中心指示，所屬警察同仁在自身安全無虞前提下，應全面掌握轄區災害狀況，於颱風離境後迅速盤點警戒區域災損、展開協助救災及交通疏導作業。

此次楊柳颱風過境，經望安分局初步統計各離島地區計有花嶼村漁港往與村內路燈燈罩掉落、東嶼坪海淡廠木造屋檐遭強風吹落破損，及東吉村海洋教室與海管處駐地宿舍尚在修復中的屋頂破損範圍擴大等3件，均未造成人員傷亡。警方已針對相關災損區域派員安全管制、初步移置並通報權責機關檢修處理。

黃一航除轉達澎湖縣政府警察局長林温柔對第一線員警風雨中堅守崗位之肯定與慰勉，同時強調望安警分局將持續配合縣府及各相關單位，落實災後復原及治安維護工作，確保縣民生命財產安全無虞。此次東吉災情主要是上次丹娜絲颱風，掀起17級強風造成損害，因離島工程修復不易，再次受到楊柳颱風12級強風侵襲，損害範圍持續擴大。

東吉發電機木製廠房，屋頂出現塌陷狀況。（望安警分局提供）

