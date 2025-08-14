台中熱氣球嘉年華結合音樂會 陳勢安、玖壹壹助陣開唱

台中石岡熱氣球嘉年華閉幕推光雕秀，點亮夏夜。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中石岡熱氣球嘉年華8月29日至31日將在土牛運動公園熱鬧登場，除規劃6場熱氣球升空體驗，也結合音樂會，邀請歌手陳勢安、玖壹壹等15組歌手團體助陣開唱，搭配8分鐘璀璨煙火及光雕閉幕噴火秀；台中市民政局長吳世瑋邀民眾來山城體驗白天翱翔天際、夜晚享受音樂熱力的雙重饗宴。

吳世瑋指出，今年熱氣球嘉年華結合音樂會強化多元活動內容，音樂會連續3晚開唱，29日開幕首夜，邀請歌唱選秀節目明星麗小花、董育君、電音女神向蕙玲，還有全方位藝人陳孟賢帶來精彩演出，壓軸有曾入圍金曲獎最佳樂團獎的甜約翰；30日則有星光幫歌手林育澤、靈魂系饒舌天才李杰明、美式龐克樂團擊沉女孩、年輕世代代表南西肯恩、情歌王子陳勢安與台式嘻哈天團玖壹壹輪番登場演出。

吳世瑋說，30日當晚還加碼推出長達8分鐘的璀璨高空煙火秀，結合音樂節奏與絢麗特效；31日下午另推出野餐音樂會，搭配小丑魔術、雜耍表演以及街頭藝人演出，讓到訪民眾可席地而坐，輕鬆享受午後時光，晚間推出閉幕光雕秀壓軸，並有熱氣球同步噴火點亮夜空，讓民眾體驗繽紛的夏日夜晚。

石岡區長徐天龍表示，今年熱氣球體驗規劃上、下午共6場，上午場為每日上午5時至7時30分；下午場則為每日下午4時至6時30分，每張票均一價500元，活動開始前半小時開始售票，每場限量150張。

此外，今年造型熱氣球特別邀請來自日本愛媛縣、深受大人小孩喜愛的「蜜柑狗狗」萌趣加持，現場還有石岡吉祥物「水滴寶寶」等15顆造型球輪番展演，更多活動詳情請上石岡區公所臉書粉絲專頁（ https://www.facebook.com/shigang.district ）查詢。

