楊柳颱風釀嘉義縣上萬戶停電 今早逾7千戶恢復供電

嘉義縣沿海受10級強風侵襲，部分區域電力設備受損停電，台電嘉義區營業處人員搶修復電。（台電嘉義區營業處提供）

2025/08/14 09:49

〔記者王善嬿／嘉義報導〕楊柳颱風警報解除，然而嘉義沿海地區13日夜間受到10級強風吹襲，部分地區電力設備受損，造成嘉義縣布袋鎮、朴子市、太保市、新港鄉、阿里山鄉等地約10287戶停電，台電嘉義區營業處搶修人員待風力減弱後進場搶修，今早8點已有7219戶恢復供電。

台電嘉義區營業處表示，受楊柳颱風影響，全區累計10287用戶停電，停電戶數主要集中在布袋鎮、朴子市、太保市、新港鄉、阿里山鄉等地區，主因因強風導致電線斷落、電桿傾斜或開關跳脫，為確保人員安全，昨夜風勢最強時段，先行指示搶修人員退避，待風力減弱後進場作業。

台電嘉義區營業處說，隨天候條件轉好，台電即刻啟動全面搶修模式，動員自營工班、承攬商人力全數投入，出動吊臂車、昇空作業車與發電機等機具，分區分組同步作業，搶修原則依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線→低壓線→接戶線」順序，並優先處理醫院、自來水廠、電信等重要公共設施。

台電嘉義區處表示，颱風警報發布後，完成盤點人力、檢測機具、備妥搶修材料等防災準備，與嘉義縣、嘉義市政府、鄉鎮市區公所、里長等建立即時通報與協調機制，如遇到路樹阻斷或招牌倒塌，第一時間請地方協助排除，提升復電速度。截至今天上午8點，已恢復7219戶供電，其餘用戶持續搶修中。

台電人員進行搶修。（台電嘉義區營業處提供）

