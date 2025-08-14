為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北大都會公園辰光橋光雕獲國際金獎

    新北市大都會公園辰光橋今年1月份推出的情人節光雕展。（新北市高灘處提供）

    新北市大都會公園辰光橋今年1月份推出的情人節光雕展。（新北市高灘處提供）

    2025/08/14 09:43

    〔記者翁聿煌／新北報導〕根據交通部觀光署公布最新觀光數據顯示，新北大都會公園今年1至5月旅遊人次突破2000萬，全國第一，公園內地標「辰光橋」今年元月份推出的情人節光雕展，獲國際指標性獎項「2025義大利羅馬設計獎（Rome Design Awards）」金獎肯定，與暑假最夯的「海世界水樂園」共同點燃觀光熱潮。

    新北大都會公園占地廣達424公頃，鄰近雙捷運三重站，兼具自然濕地生態、水上活動、綠地廣場及多元運動休憩設施，近年來市府於園區陸續舉辦多場大型活動，知名度持續攀升，今年上半年就吸引超過2000萬人次造訪，成為親子出遊、民眾休閒、青年運動及活動舉辦的熱門地點，根據大數據分析，海世界水樂園為雙北玩水熱門景點討論度排行榜第1名。

    高灘地工程管理處長黃裕斌表示，新北大都會公園白天熱鬧多彩，夜晚同樣迷人，橫跨園區兩岸的「辰光橋」融合河岸景致與藝術美學，夜間在光雕映照下，如銀河般的曲線橋身別具浪漫，高灘處今年1月推出的「情繫辰光」光雕展，首次參賽便獲義大利指標性獎項，為新北市的光環境營造再添國際榮耀。

    黃裕斌表示，國內旅遊熱度持續升高，民眾可結合新莊、五股及三蘆等周邊景點，以大都會公園為核心安排1至2天的輕旅行，另暑假進入倒數，海世界水樂園8月份除每週二休園，其餘時間天天開放，歡迎民眾把握親子同遊好時光，享受結合自然與互動樂趣的夏日假期。

    新北市大都會公園辰光橋光雕吸引許多民眾拍照打卡。（新北市高灘處提供）

    新北市大都會公園辰光橋光雕吸引許多民眾拍照打卡。（新北市高灘處提供）

