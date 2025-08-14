為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中市「里里有YouBike」 交通局︰目前進度已達84％

    台中市設「里里有YouBike」目標，目前進度已達84%。（記者蘇金鳳攝）

    台中市設「里里有YouBike」目標，目前進度已達84%。（記者蘇金鳳攝）

    2025/08/14 10:00

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府推動YouBike2.0受到台中市民的歡迎，交通局表示，目前YouBike2.0站點，加上今年新開站點，全市共有1,635站，居全國第二，全市車柱總數突破2萬8,140柱，而市長盧秀燕表示要打造「里里有YouBike」，目前進度已達84%，逐步朝目標邁進。

    此外，對於審計部台中市審計處審核台中市YouBike2.0有6成有無車可借經驗的報告，交通局強調數據令人不解，依各站點數據評比，今年3月份，有91%以上的站點見車率超過90%；至6月份，此數據更提升至94%以上，無車狀況已明顯改善；但因騎乘人次累計上看1億2,000萬人次，會積極督導廠商調度車輛，讓市民「隨時有車騎」。

    交通局長葉昭甫指出，YouBike2.0租賃服務持續升級，目前已在超過150個站點增設車柱，全市車柱總數突破2萬8,140柱，從各地車輛租賃需求，進一步評估使用率高的站點，研議增柱或增設新站可能性，希望各地都有YouBike2.0的設置地點。

    交通局表示，YouBike2.0最東邊在和平區谷關立體停車場、最西邊設在龍井區台中海洋生態館、最南邊設於中投西新豐路口、最北邊前進到大甲區船頭埔福德宮，YouBike2.0網絡愈來愈完善。台中市平均每天有近6萬人次租借YouBike2.0，傷害險投保率逾95%以上。

