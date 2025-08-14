為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳超強風力飆17級陣風 北部因地形效應也出現11級強風

    楊柳颱風登陸台灣過程。（圖由氣象署提供）

    楊柳颱風登陸台灣過程。（圖由氣象署提供）

    2025/08/14 09:54

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署在今天上午8時30分解除楊柳颱風的海上颱風警報，回顧楊柳颱風登陸到離開的過程，綠島、蘭嶼曾出現17級以上的可怕陣風，台東15級、新北11級陣風，連台北也有10級陣風，都是非常強的風力。

    氣象署預報中心科長劉宇其說明，這是因為受到地形效應的影響，北部的風力在昨天傍晚轉強，新北測站測到11級陣風、台北測站測到10級陣風。另外，楊柳在昨天13時從台東登陸、16時從台南七股出海，也為台灣帶來非常明顯的雨勢。

    劉宇其說，楊柳已經進入中國廣東省內陸，以每小時31公里速度向西北西進行，會逐漸減弱為熱帶性低氣壓，但是受到楊柳颱風的外圍環流和周遭水氣影響，今天東半部地區還是有短暫陣雨發生，氣象署目前持續針對台東、恆春半島發布大雨特報，午後新竹以南地區也會有午後雷雨。

    劉宇其說明，台灣將受到太平洋高壓影響，所以環境上都是在偏東風的型態，東半部比較容易下雨，西半部則是要留意午後雷雨的發生；明天、週六持續偏東風環境，東半部容易下雨，西半部持續留意午後雷雨。

    未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

    注意高溫狀況。（圖由氣象署提供）

    注意高溫狀況。（圖由氣象署提供）

    注意天氣事項。（圖由氣象署提供）

    注意天氣事項。（圖由氣象署提供）

