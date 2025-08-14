影片被控歧視唐氏症、同志炎上 JINS台灣團隊道歉：未經審核就上傳

日系知名眼鏡品牌JINS近日上傳一支影片，因內容出現受訪者「很唐」、「很gay」等歧視性言論而遭到炎上。JINS Taiwan在13日發出道歉聲明「我們對所有觀看者，以及唐氏症朋友與同志朋友，表達謝罪，真的非常抱歉。」（誠品提供）

2025/08/14 10:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日系知名眼鏡品牌JINS近日上傳一支影片，因內容出現受訪者「很唐」、「很gay」等歧視性言論而遭到炎上。JINS Taiwan在13日發出道歉聲明「我們對所有觀看者，以及唐氏症朋友與同志朋友，表達謝罪，真的非常抱歉。」

JINS Taiwan在臉書PO文表示，大家好，我們是JINS台灣團隊，針對YouTube官方頻道上不適當影片，先代表JINS致上最深的歉意，由於溝通流程疏失，將未經公司內部審核過的影片誤上至社群平台，我們對所有觀看者，以及唐氏症朋友與同志朋友，表達謝罪，真的非常抱歉。

請繼續往下閱讀...

JINS Taiwan指出，JINS一直以來將平權、友善、永續的理念，落實於各項服務中，同時，我們非常重視各種公益與平權議題，也因此每年投入大量資源，舉辦各式公益活動、宣導永續與平權理念，希望能為社會作出貢獻。本次未經審核通過的影片誤上架，影片內容呈現不妥，造成困擾，真的很抱歉，也請大家相信這絕非JINS製作影片的初衷。

JINS Taiwan續指，針對大家的寶貴意見，我們深刻反省後，內部進行後續改善措施：

1.加強內容審核機制，所有影片在上架前，必須確實由委製單位將每支影片提交品牌方審核確保無遺漏，並由內部多重確認通過後再上架。

2.對製作流程與團隊內部教育進行全面檢討，避免類似情況再次發生。

3.針對已受影響的族群與觀眾，持續傾聽意見並檢討改進。

JINS Taiwan說，他們同時已與日本總部同步所有現況，再次對所有觀看者及相關人員表達誠摯的歉意，真的很抱歉，這次事件絕非我方所願所想，期望能給我們一次機會誠心反省改善檢討，未來我們將以更嚴謹的態度製作每一集節目，並對失職人員進行懲處。

JINS Taiwan強調，再次對於本次影片內容致上最誠摯的歉意，我們表達深刻的反省，也期望傷害到此為止，避免讓本次不良示範的影片擴散，造成二次傷害，非常感謝大家的寶貴意見與指教，我們將全面深刻檢討反省，有失誤必改，絕不再重複同樣的疏漏失誤，若有不足的地方或其他想法，也請直接與我們聯繫： info@tw.jins.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法