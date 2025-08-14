抓不勝抓！苗縣永和山水庫遊蕩犬群聚攻擊 民眾不安

苗栗縣部份地區常有遊蕩犬群聚，甚至出現攻擊人的情形，主因是有愛狗人士餵食及民眾棄養，抓不勝抓。（資料照）

2025/08/14 09:44

〔記者張勳騰／苗栗報導〕近期民眾反映遊蕩犬貓問題日益嚴重，苗栗縣頭份市永和山水庫遊蕩犬群聚，甚至屢傳出追逐、攻擊前往運動民眾；苗栗縣動物保護防所今（14）日指出，該地區一直是列管的誘捕熱點，但有1、2成遊蕩犬警覺性高，看到動保所的人、車出現即迅速逃離，難以捕捉，但會持續加強誘捕措施。

頭份市及三灣鄉交界的永和山水庫，約有3、40隻遊蕩犬群聚，近日有民眾在社群反映，前往永和山水庫運動時被遊蕩犬追逐、攻擊受傷，要求相關單位捕捉，還給民眾一個安全的運動空間。

苗栗縣動物保護防所指出，永和山水庫周邊遊蕩犬流竄、群聚，主要是有所愛狗人士不時餵食，還有民眾棄養，一直是列管誘捕的熱點，也放置有誘捕籠，常有誘捕成功，但常被愛狗人士放走，甚至破壞誘捕籠，還有1、2成遊蕩犬相當機警，看到動防所的車子及人員，相當機警的逃離，可說是抓不勝抓；未來會派員加強遊蕩犬出沒熱點巡邏、捕捉。

此外，苗栗縣現有收容空間已不敷使用，在縣務會議中，已請農業處儘速評估新建動物收容設施之可行性，提出具體方案，並加強宣導飼主勿放任家中犬貓繁殖，或任意餵食及放養，盼能從源頭改善遊蕩犬貓衍生的社會問題。

