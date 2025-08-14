為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    單親媽屋頂被颱風吹翻 志工暖修助一家五口度難關

    志工團體現場協助修繕狀況。（台南市府提供）

    志工團體現場協助修繕狀況。（台南市府提供）

    2025/08/14 09:36

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南市溪北地區，多處民宅受損。市府第一時間啟動災後志工媒合機制，號召志工投入家園復原與環境清理，並優先協助弱勢家庭。其中受災戶美英（化名）為喪偶單親媽媽，獨力撫養4名未成年子女，風災導致屋頂嚴重受損，生活陷入困境。經市府與民間團體合力協助，志工已完成修繕，美英對各界表達誠摯感謝。

    美英一家原本日子雖然清苦，但尚可憑藉社會福利救助勉強度日，但近日住處屋頂因風災受損嚴重，對一家人的生活造成相當大的影響。案經慈濟基金會前往關懷，以及市府、民間齊力協助，由志工團隊完成房屋修繕。

    北門區公所聯手慈濟基金會、國際獅子會300E-1區災難援助委員會及龍宗清公司，前往4戶受災弱勢戶進行屋損丈量與修繕，副市長趙卿惠與參議方澤心到場關心進度，展現公私協力的力量。

    趙卿惠表示，受損住戶包括2戶獨居長者、1戶單親家庭及1戶中低收入戶，生活經濟條件均艱困。感謝獅子會、慈濟、龍宗清公司與志工無償投入人力與資源，讓災後重建充滿溫暖。

    社會局長郭乃文指出，颱風造成多戶房屋受損，社會局已聯合各區公所盤點弱勢戶，並媒合公益團體展開修繕，同時加強後續關懷與追蹤，確保每一戶受災家庭獲得實質幫助與心理支持。

    南市副市長趙卿惠（中）關懷傾聽災民心聲。（南市府提供）

    南市副市長趙卿惠（中）關懷傾聽災民心聲。（南市府提供）

    南市副市長趙卿惠感謝慈濟志工協助。（台南市府提供）

    南市副市長趙卿惠感謝慈濟志工協助。（台南市府提供）

