    首頁　>　生活

    八里城市沙雕展因為這因素躲過楊柳 8/16如期開幕

    楊柳颱風幸未造成沙雕作品太大影響，工作人員正進行最後細節修飾。（記者翁聿煌攝）

    楊柳颱風幸未造成沙雕作品太大影響，工作人員正進行最後細節修飾。（記者翁聿煌攝）

    2025/08/14 09:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「2025八里城市沙雕展」，原本預計16日開幕，工作人員連日趕工，但13日面臨中颱楊柳過境，大家都擔心沙雕作品受影響，新北市高灘地工程管理處表示，所幸「楊柳」風大雨小，加上工作人員已事前撤除鷹架及帆布等易受損設施，順利躲過颱風吹襲，將依原定時程於16日下午6點準時開幕，民眾就能入園區免費欣賞。

    高灘處長黃裕斌說，今年在八里左岸公園舉行的沙雕展，首度攜手經典動畫「數碼寶貝」IP，以「被選召的孩子們」為主題，打造22座精緻沙雕與6座光雕藝術裝置，邀請大小朋友重返記憶中的數碼世界，展期至10月12日止，歡迎踴躍參觀。

    他表示，過去沙雕展多以自由創作為主，今年是首度嘗試與國際知名IP合作，雖然在創作細節與溝通協調上更具挑戰性，但相信成果絕對值得期待，展區特別規劃4大章節，從「創始之地」選擇數碼夥伴，經歷「徽章試煉」及「成長試煉」，最終邁向「究極對決」，讓民眾彷彿置身動畫情境中。

    高灘處表示，施工單位原本自8月初起進場布置及施作，陸續完成22座沙雕作品，未料後來得知楊柳颱風即將來襲，令工作人員心中七上八下，沙雕最怕大雨，所幸楊柳通過台灣時方向偏南，對北台灣的影響是風大雨小，加上施工單位事前已將容易損壞的帆布和鷹架撤離，將楊柳對沙雕展的影響降至最低。

    楊柳颱風幸未造成沙雕作品太大影響，將於16日如期開幕。（記者翁聿煌攝）

    楊柳颱風幸未造成沙雕作品太大影響，將於16日如期開幕。（記者翁聿煌攝）

