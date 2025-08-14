嘉義縣2滯洪池光電場棄物處理不當 再各開罰200萬元

新庄滯洪池岸邊堆置的廢光電板，廢浮桶等事業廢棄物未依規定處置遭開罰200萬元。（記者蔡宗勳攝）

2025/08/14 09:16

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣沿海地區多處滯洪池光電場遭丹娜絲颱風重創，毀損的光電設施處置被環保單位列重稽查重點。鹿草鄉荷包嶼與義竹鄉新庄兩個滯洪池的廢棄光電板都有處理不當情事，8月4日被嘉義縣環保局依違反廢棄物清理法各開罰100萬元，並限期8月10日前改善。結果8月11日聯合稽查發現並未完成改善，罰款加倍，再各被開罰200萬元，並限期8月19日前改善完成。

經環境部環境管理署南區環境管理中心與嘉義縣環保局8月11日聯合複查，發現荷包嶼滯洪池入口貯存區廢光電板，廢浮桶與廢電纜等事業廢棄物未妥善貯存，未有防止雨水滲入，滲透的設備設施。另有部分廢浮桶，廢塑膠混合物未妥善收集貯存，散落周界大排，現場未能完成改善已違反廢棄物清理法，依規定裁處200萬元。

新庄滯洪池部分，其岸邊堆置廢光電板，廢浮桶廢，電纜事業廢棄物貯存區未於明顯處有清楚中文標示，未妥善分類貯存，且未有防止滲入，滲透的設備設施，現場未能完成改善已違反廢棄物清理法，依規定裁處200萬元。

嘉義縣環保局依法各開罰200萬元，限期8月19日前改善，若未改善將再次告發。

嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池光電場已兩度被罰。（記者蔡宗勳攝）

