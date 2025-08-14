電動車購車潮將至？ 中市府：公有停車充電槍使用率仍未達一成

進口汽車關稅一旦下降，電動車可能出現購車潮，市府表示，目前充電樁使用率不到一成。（記者蘇金鳳攝）

2025/08/14 09:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣進口美國的關稅遭課20%+n，中央政府表示持續再談，外界認為進口電動車關稅可能降低或者是零關稅，屆時台灣可能會有購車潮，但台中市的充電樁夠嗎？交通局長葉昭甫表示，充電樁持續增加，但進行統計，實際上整體公有停車之充電槍使用率尚未達到一成；目前全市公有停車場已開放使用744支慢速充電槍與60支快速充電槍，合計804支，並持續擴增中。

交通局表示，截至2025年6月統計，台中市小客車總數達104萬230輛，其中電動車輛數為1萬5,610輛，佔比約1.5%。隨著電動車逐步普及，市府也積極推動充電設施建置。

中市停管處表示，儘管充電設施逐年增加，目前整體公有停車之充電槍使用率尚未達到一成，顯示現有設施仍具充足容量，足以應對未來電動車價格下探後，可能帶動的購車潮與充電需求增。

停管處表示，目前全市公有停車場已開放使用744支慢速充電槍與60支快速充電槍，合計804支，並持續擴增中。

停管處表示，市府也已建置完成「台中市充電平台」，整合全市停車場充電設備資訊，可即時掌握各站點使用率與趨勢，對於使用率較高的區域，將採滾動式調整策略，優先補足充電設施，確保民眾充電便利性，並打造更加友善的用電環境。

