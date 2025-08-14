行政院核定蘇花安千億經費 陳俊宇：為宜花打造更安全路網

0403花蓮強震造成蘇花路廊災損嚴重，崇德路段空拍畫面可見多處路段嚴重落石坍方，道路柔腸寸斷，未來該路段將透過蘇花安工程改善。 （資料照，記者羅沛德攝）

2025/08/14 09:13

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕行政院核准「台9線蘇花公路安全提升計畫」1056.48億元總經費，預計全線將於2032年通車，協助爭取經費的宜蘭區域立委陳俊宇表示，「這是一條我們東部人盼望已久的安全回家路」，將為宜花打造更安全路網。

「蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）」去年8月通過環評審查，時隔約1年，行政院正式核定計畫總經費1056.48億元，其中工程建造經費1045.18億元，用地取得及拆遷補償費11.3億元。

蘇花安計畫期程，將從今年起至2034年，預計全線於2032年通車，另於2033年至2034年辦理交控、機電整合與調校，計畫也將和所屬高速公路局刻正辦理的「國道5號銜接蘇花改公路建設計畫」於施工期程密切配合，力拚2案都能在2032年同步完工，發揮路網綜效。

陳俊宇說，從去年0403地震到多個颱風季節，接連重創東部交通命脈，其中災損主要集中在蘇花改未涵蓋路段，造成蘇澳到花蓮間長時間中斷，相較之下，蘇花改全線在2次災害中保持暢通，證明以隧道與橋梁避開危險路段的規劃是正確方向，也更加凸顯蘇花安的重要性。

陳俊宇說，針對東部交通安全長期的隱憂，他爭取多年的蘇花安已獲行政院正式核定，將為宜蘭與花蓮居民打造更安全、更順暢的交通路網，未來將持續監督工程進度，確保計畫如期、如質完成，讓家鄉交通安全，不再因天災而中斷，也讓更多人願意安心來東部觀光、生活。

公路局推動蘇花安計畫主要有3路段，包括東澳至南澳段、和仁至崇德段，將採長隧道迴避災損路段；受損最嚴重的和平至和中段，會採大跨徑橋梁減少落墩，並依落石分析及0403花蓮強震災損調整橋墩配置，搭配橋墩防撞鋼板包覆，確保安全 。

未來國5銜接蘇花改及蘇花安2項計畫所串起的新路廊，預期可大縮短東部縣市旅運時間，蘇澳到花蓮約1小時，台北到花蓮約2小時可達，落實中央「均衡台灣」目標。

