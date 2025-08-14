為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹縣寶山鄉鹽港溪防汛道 將打造自行車專用道

    新竹縣寶山鄉利用圖中原來的防汛道路，要規劃成為鹽港溪自行車專用道。（記者黃美珠攝）

    新竹縣寶山鄉利用圖中原來的防汛道路，要規劃成為鹽港溪自行車專用道。（記者黃美珠攝）

    2025/08/14 09:42

    〔記者黃美珠／新竹報導〕發展綠色旅遊也帶動全民運動，新竹縣寶山鄉長邱振瑋計畫斥資3千萬，把該鄉鹽港溪從新城村新豐宮以下、到新竹市南隘國小段的防汛道路，改做成自行車專用道，近期就將啟動規劃設計，預計年底前發包，明年初開工，在原來的防汛道路新增自行車道引導標誌，劃設相關標線、改善鋪面後，提供良好的騎乘環境。

    邱振瑋說，鹽港溪自行車道計畫路線利用目前的防汛道路，起自寶山鄉新豐宮，終於新竹市五福路的國道陸橋下方，全長約4公里多。因流域內仍可見水牛吃草的古早農村景致，所以公所把這條路徑稱為「水牛風情線」，該鄉傳統民俗活動「打中午」的場域也在線上。

    他說，這條自行車道如果持續往西奔大海而去，是可以跟新竹市的17公里海岸線相銜接的，甚至還可往南而去、轉抵苗栗竹南濱海地區，是條很不錯的自行車騎乘路徑。只可惜鹽港溪在新竹市的區域，部分防汛道路還沒有開通，他曾就此事拜訪代理市長邱臣遠，建議市府可以儘速打通前述路段，跟寶山鄉攜手促進大新竹南區的區塊發展。

    他說，在新竹市有眉目前，寶山鄉的提案已在7月下旬獲得環境部核准包含規劃費在內共2000萬元去推動，其中1460萬屬於工程款，公所則另配合投入1000萬施工，預計明年初開工後，就會在鹽港溪防汛道周邊新增自行車道導引標誌、劃設自行車道標線、增設車道的現場照明設施外，也將新設休憩節點，或改善既有的自行車驛站空間，以帶動周邊的旅遊發展。

    新竹縣寶山鄉規劃的鹽港溪自行車專用道，起點就在圖中的新城新豐宮。（記者黃美珠攝）

    新竹縣寶山鄉規劃的鹽港溪自行車專用道，起點就在圖中的新城新豐宮。（記者黃美珠攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播