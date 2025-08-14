竹縣寶山鄉鹽港溪防汛道 將打造自行車專用道

新竹縣寶山鄉利用圖中原來的防汛道路，要規劃成為鹽港溪自行車專用道。（記者黃美珠攝）

2025/08/14 09:42

〔記者黃美珠／新竹報導〕發展綠色旅遊也帶動全民運動，新竹縣寶山鄉長邱振瑋計畫斥資3千萬，把該鄉鹽港溪從新城村新豐宮以下、到新竹市南隘國小段的防汛道路，改做成自行車專用道，近期就將啟動規劃設計，預計年底前發包，明年初開工，在原來的防汛道路新增自行車道引導標誌，劃設相關標線、改善鋪面後，提供良好的騎乘環境。

邱振瑋說，鹽港溪自行車道計畫路線利用目前的防汛道路，起自寶山鄉新豐宮，終於新竹市五福路的國道陸橋下方，全長約4公里多。因流域內仍可見水牛吃草的古早農村景致，所以公所把這條路徑稱為「水牛風情線」，該鄉傳統民俗活動「打中午」的場域也在線上。

他說，這條自行車道如果持續往西奔大海而去，是可以跟新竹市的17公里海岸線相銜接的，甚至還可往南而去、轉抵苗栗竹南濱海地區，是條很不錯的自行車騎乘路徑。只可惜鹽港溪在新竹市的區域，部分防汛道路還沒有開通，他曾就此事拜訪代理市長邱臣遠，建議市府可以儘速打通前述路段，跟寶山鄉攜手促進大新竹南區的區塊發展。

他說，在新竹市有眉目前，寶山鄉的提案已在7月下旬獲得環境部核准包含規劃費在內共2000萬元去推動，其中1460萬屬於工程款，公所則另配合投入1000萬施工，預計明年初開工後，就會在鹽港溪防汛道周邊新增自行車道導引標誌、劃設自行車道標線、增設車道的現場照明設施外，也將新設休憩節點，或改善既有的自行車驛站空間，以帶動周邊的旅遊發展。

新竹縣寶山鄉規劃的鹽港溪自行車專用道，起點就在圖中的新城新豐宮。（記者黃美珠攝）

