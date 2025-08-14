為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    提升職場性騷申訴案處理能力 新北開設5場免費工作坊

    新北市勞工局開設5場次「性騷擾調查工作坊」免費課程，首場將於8月21日舉行，即日起受理報名。（新北市府勞工局提供）

    2025/08/14 09:08

    〔記者賴筱桐／新北報導〕為強化企業處理職場性騷擾申訴案件的能力，新北市勞工局開設5場次「性騷擾調查工作坊」課程，邀請實務經驗豐富的講師王如玄、沈以軒、李瑞敏、黃怡翎，採用案例分析搭配專家解說，幫助企業了解法規與疑似性騷案件的內部調查程序，首場將於8月21日舉行，即日起受理報名，課程免費。

    勞工局指出，「性騷擾調查工作坊」可幫助企業了解性別平等工作法修法重點，以企業的實際需求為出發點，協助不同規模的企業釐清處理申訴程序，以及成立調查小組的原則，確保調查機制符合法規、具備公正性與專業性。

    勞工局表示，企業面臨員工提出性騷擾案件申訴時，常有下列疑問，例如：「聽說」疑似性騷擾的傳聞，是否能當作啟動調查的依據？如果行為人是主管、甚至是負責人該怎麼做？工作坊提供一套實用的處理指引，詳細解說執行原則與應對流程，協助企業第一時間掌握重點，建立勞工安全可信任的職場，也能避免觸法。

    開課時間為 8/21（四）下午、10/15（三）上午、10/21（二）上午、10/27（一）下午、11/12（三）下午，每場次開放100位名額，即日起受理報名，課程全程免費，詳情至「新北勞動雲─動態資訊─活動報名」查詢。

