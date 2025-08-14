苗栗海洋觀光季「搖滾之夜」週末登場 免費接駁車疏運避塞車

2025苗栗海洋觀光季將於16日晚間在通霄海水域場舉辦「夏趴一下-搖滾之夜」，邀請玖壹壹、李麗芬、沈默紳士、喬幼、麗小花、AKB48 Team TP、Ozone等歌手團體演出。（圖由縣府提供）

2025/08/14 09:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕2025苗栗海洋觀光季結合通霄沙雕藝術節，將於16日晚間在通霄海水域場舉辦「夏趴一下-搖滾之夜」演唱會，邀請玖壹壹、李麗芬、沈默紳士、喬幼、麗小花、AKB48 Team TP、Ozone等歌手團體演出。為避免周邊交通打結，縣府於通霄火車站、通霄漁港安排有免費接駁車，鼓勵民眾多多利用。

通霄沙雕藝術節展出22座巨型沙雕，自7月12日開幕以來，吸引許多遊客造訪，假日遊客車潮更是絡繹於途，擠爆通霄海水域場停車場，連帶使得排隊等候入場的車輛回堵至市區。

請繼續往下閱讀...

因2025苗栗海洋觀光季的「夏趴一下-搖滾之夜」演唱會也將於16日晚間6點到9點10分在通霄海水域場登場，預期將吸引更多遊客前往，縣府為因應停車需求及周邊交通，在通霄漁港規劃停車場及免費接駁車服務，另在通霄火車站也有免費接駁車服務，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往。

縣府表示，欲駕車前往民眾，請走台61線西濱公路，下「通霄2」交流道，左轉往通霄漁港停車；16日下午5點起，每5分鐘一班接駁車前往通霄海水域場。另通霄火車站部分，16日下午5點起，每10分鐘一班接駁車前往通霄海水域場。

此外，轄區通霄警分局表示，配合活動也將派遣警力加強周邊交通疏導，請民眾聽從警方或交管人員引導，並呼籲民眾切勿違規停車，影響交通，警方也將依法取締。

「夏趴一下-搖滾之夜」活動周邊停車示意圖，通霄火車站、通霄漁港規劃有免費接駁車服務。（圖由縣府提供）

通霄沙雕藝術節展出22座巨型沙雕，自7月12日開幕以來，吸引許多遊客造訪。（圖由縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法