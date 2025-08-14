菜市場變實境教室 失智者與照顧者趣味學營養

奇美醫院營養師帶領失智者與照顧者實際到菜市場學習營養及健康挑選食材。（奇美醫院提供）

2025/08/14 08:53

〔記者劉婉君／台南報導〕傳統市場化身實境學習場域，奇美醫院攜手衛生局、高雄榮民總醫院台南分院永康區中興里失智據點、尚青永康黃昏市場與市場處，共同舉辦「趣味迺菜市．學營養健康」失智友善購物活動，帶失智者與照顧者一走逛菜市場，透過闖關遊戲與商家互動，同時學營養、挑選預防及延緩失智的食材。

根據衛生福利部國民健康署建議，均衡飲食讓大腦獲得足夠營養，降低失智風險，多吃魚類如鮭魚、鯖魚、秋刀魚等，可幫助提升記憶力與專注力；攝取菠菜、花椰菜等深綠色蔬菜，有助減少腦部發炎，延緩神經退化；補充杏仁、腰果等堅果，能增強腦部能量，讓認知功能更穩定。

請繼續往下閱讀...

奇美醫院營養科組長賴春宏在菜市場現場示範如何聰明挑選6大類食物，讓失智者與照顧者在熟悉的場域中，練習「看懂營養標示」、「辨識好食材」、「建立均衡飲食概念」，並設計互動集章任務，使學習更貼近生活，友善商家也可透過活動，學會如何與失智者互動，打造失智友善的市場環境。

奇美醫院護理部專員陳岑佩指出，活動為失智者與照顧者量身設計，學習營養知識，也讓「選購食材」成為活腦健康的起點，並串聯失智照護網絡，將「友善」從醫院延伸到生活。現場有多家友善商攤共同參與任務設計，提供簡單易懂的購物引導與溫暖互動，讓失智者在熟悉環境中重新建立自信與安全感，照顧者也能透過參與活動紓壓，學習在日常中結合照護與健康管理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法