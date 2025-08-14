大林蒲遷村重大進展！ 明年第2季進行土地價購協議

高市府預計明年第2季，進行大林蒲遷村土地價購協議。（圖由都發局提供）

2025/08/14 08:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕大林蒲遷村重大進展！高市府攜手經濟部，目標明年第2季先進行土地價購協議；此外，遷入地區的4項重要公共設施如新設國中與國小等，也預計明年上半年陸續施工。

高雄市都發局今天（14日）宣布，為加速大林蒲遷村進度，高市府與經濟部近日召開「大林蒲遷村專案辦公室第16次會議」，由副市長林欽榮與經濟部政務次長何晉滄主持，市府爭取提早於115年4至6月先行啟動遷村土地價購協議，獲經濟部同意，會中也達成幾項加速遷村的共識，以回應居民加速遷村期待，完善遷村安置地生活機能。

經濟部正辦理大林蒲遷村地（小港沿海6里）設置新材料循環產業園區的都計變更程序，目前已在市都委會審議中，預估明年4月可望通過內政部都委會審議。

都發局表示，市府與經濟部決定超前部署，規劃於明年4至6月先行啟動遷村土地價購的協議，包括住商區土地1坪換1坪協議、農業區土地換高坪特定區建地或領取現金協議，公保地價購協議等，以利接續辦理住商區土地1坪換1坪抽籤配地，及農業區跨區區段徵收作業。

此外，為確保居民遷入新家園後，能立即享有完善的公共服務，經濟部同意市府提議，將提早進行機場北側遷入地區的4項重要公共設施工程，包括新闢道路、新設國中與國小、派出所、消防特搜分隊等，預計在明年上半年陸續啟動施工，加速基礎建設到位，讓大林蒲居民在新環境中能便利生活。

都發局強調，未來將持續與經濟部密切合作，透過將多項重要作業提前啟動並同步推動方式，讓大林蒲遷村作業如期完成。

