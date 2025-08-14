為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖機場颱風後重新開場 湧現大批候補旅客

    澎湖機場今日恢復正常起降，近600人前往登記候補。（記者劉禹慶攝）

    澎湖機場今日恢復正常起降，近600人前往登記候補。（記者劉禹慶攝）

    2025/08/14 08:15

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖機場受到楊柳颱風侵襲影響，昨（13）日澎湖往台灣本島航線的航班全部取消。今（14）日隨著颱風逐漸遠離，澎湖機場重新開場，歷經1天封島，現場登記候補人數已近600人，除了昨日率先公布加班機外，立委楊曜將視現場登記候補人數，與澎湖縣政府、民航局及航空公司協調，機動進行加班。

    澎湖航空站統計，今日提供澎湖往台灣本島各航線、金門航線及七美航線，合計有63航班，其中有6航班經楊曜、澎湖縣政府及民航局協調航空公司增加運能，澎湖往台北20班次、澎湖往台中14班次、澎湖往嘉義1班次、澎湖往台南3班次、澎湖往高雄23班次、澎湖往金門1班次、澎湖往七美1班次，提供5132座位數，疏運旅客。

    雖然12日已有部分遊客先行前往澎湖機場候補登機，仍有170人未順利搭機離去，今日按照登記順序優先遞補。但今日澎湖機場甫開場，現場登記候補人數就衝上近600人，其中以台北、高雄最多，澎湖航空站表示將持續觀察當日疏運情形，倘若有大量候補旅客，將適時陳報民航局協調航空公司增加運能。

    由於今日中午以前，金門還未脫離楊柳颱風暴風圈影響，機場尚未恢復正常起降，因此立榮航空全力支援澎湖加班，並在昨日事先開放加班機訂位，所以一早澎湖機場雖然候補近600人，但叫號100人卻僅有1人前往候補，疑與12日保留170人已購買到加班機位有關。

    航空公司前台作業，歷經封島後開放，顯得異常忙碌。（記者劉禹慶攝）

    航空公司前台作業，歷經封島後開放，顯得異常忙碌。（記者劉禹慶攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播