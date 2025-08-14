澎湖機場颱風後重新開場 湧現大批候補旅客

澎湖機場今日恢復正常起降，近600人前往登記候補。（記者劉禹慶攝）

2025/08/14 08:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖機場受到楊柳颱風侵襲影響，昨（13）日澎湖往台灣本島航線的航班全部取消。今（14）日隨著颱風逐漸遠離，澎湖機場重新開場，歷經1天封島，現場登記候補人數已近600人，除了昨日率先公布加班機外，立委楊曜將視現場登記候補人數，與澎湖縣政府、民航局及航空公司協調，機動進行加班。

澎湖航空站統計，今日提供澎湖往台灣本島各航線、金門航線及七美航線，合計有63航班，其中有6航班經楊曜、澎湖縣政府及民航局協調航空公司增加運能，澎湖往台北20班次、澎湖往台中14班次、澎湖往嘉義1班次、澎湖往台南3班次、澎湖往高雄23班次、澎湖往金門1班次、澎湖往七美1班次，提供5132座位數，疏運旅客。

雖然12日已有部分遊客先行前往澎湖機場候補登機，仍有170人未順利搭機離去，今日按照登記順序優先遞補。但今日澎湖機場甫開場，現場登記候補人數就衝上近600人，其中以台北、高雄最多，澎湖航空站表示將持續觀察當日疏運情形，倘若有大量候補旅客，將適時陳報民航局協調航空公司增加運能。

由於今日中午以前，金門還未脫離楊柳颱風暴風圈影響，機場尚未恢復正常起降，因此立榮航空全力支援澎湖加班，並在昨日事先開放加班機訂位，所以一早澎湖機場雖然候補近600人，但叫號100人卻僅有1人前往候補，疑與12日保留170人已購買到加班機位有關。

航空公司前台作業，歷經封島後開放，顯得異常忙碌。（記者劉禹慶攝）

