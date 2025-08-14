為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北兒少安置機構5間丙等仍委辦 品質引疑慮

    新北市審計處最新審計報告揭露，新北部分機構品質引慮，社會局仍持續委託辦理安置。示意圖。（記者黃子暘攝）

    新北市審計處最新審計報告揭露，新北部分機構品質引慮，社會局仍持續委託辦理安置。示意圖。（記者黃子暘攝）

    2025/08/14 08:01

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市某兒少安置機構日前爆出安置學生之間連續多起性平案，引發社會關注，新北市審計處最新審計報告揭露，新北部分機構品質引慮，社會局仍持續委託辦理安置；此外，新北安置特殊遭遇兒少中近6成安置於機構，遠超中央政策目標約48％，且有9.32％兒少機構轉換次數頻繁，遠超中央目標1.53％。社會局回覆稱持續改善。

    審計處指出，依相關法令，兒少安置順序為家庭式安置優於機構式安置；新北社會局提供機構式安置服務，然而2023年1月間與61家機構簽訂兒少安置服務契約，依照衛生福利部社會及家庭署2022年度兒少機構評鑑，其中5家為丙等，至去年11月6日止，社會局仍委託相關機構安置12人，「服務品質不無疑慮」。

    審計處說，經查新北社會局兒少家外安置服務執行狀況，2022年至去年9月底，逐年安置人數為839、778、743人，機構式安置比例逐年為60.55％、60.15％、58.68％；另外，2022年至去年11月底止，累計新增安置於兒少機構人數共354人，其中曾轉換3次以上機構者，共33人，佔比9.32％；新北社會局這2項表現都未達衛福部「兒少安置於機構比例48.60％、安置期間轉換安置機構3次以上比1.53％」政策目標。

    此外，審計處表示，新北社會局去年持續委託社福單位辦理寄養家庭服務，委託服務案量每月安置280人，截至去年11月底止，實際寄養僅190人，寄養家庭數也逐年遞減至156戶。

    社會局回應稱，持續擴充家庭式安置量能與相關照顧資源，經評鑑未達乙等機構複評通過前不得收容新案，主責社工將評估及追蹤兒少後續狀況，也將採透過調高寄養安置費用等方式拓展資源。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播