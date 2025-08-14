新北兒少安置機構5間丙等仍委辦 品質引疑慮

新北市審計處最新審計報告揭露，新北部分機構品質引慮，社會局仍持續委託辦理安置。示意圖。（記者黃子暘攝）

2025/08/14 08:01

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市某兒少安置機構日前爆出安置學生之間連續多起性平案，引發社會關注，新北市審計處最新審計報告揭露，新北部分機構品質引慮，社會局仍持續委託辦理安置；此外，新北安置特殊遭遇兒少中近6成安置於機構，遠超中央政策目標約48％，且有9.32％兒少機構轉換次數頻繁，遠超中央目標1.53％。社會局回覆稱持續改善。

審計處指出，依相關法令，兒少安置順序為家庭式安置優於機構式安置；新北社會局提供機構式安置服務，然而2023年1月間與61家機構簽訂兒少安置服務契約，依照衛生福利部社會及家庭署2022年度兒少機構評鑑，其中5家為丙等，至去年11月6日止，社會局仍委託相關機構安置12人，「服務品質不無疑慮」。

審計處說，經查新北社會局兒少家外安置服務執行狀況，2022年至去年9月底，逐年安置人數為839、778、743人，機構式安置比例逐年為60.55％、60.15％、58.68％；另外，2022年至去年11月底止，累計新增安置於兒少機構人數共354人，其中曾轉換3次以上機構者，共33人，佔比9.32％；新北社會局這2項表現都未達衛福部「兒少安置於機構比例48.60％、安置期間轉換安置機構3次以上比1.53％」政策目標。

此外，審計處表示，新北社會局去年持續委託社福單位辦理寄養家庭服務，委託服務案量每月安置280人，截至去年11月底止，實際寄養僅190人，寄養家庭數也逐年遞減至156戶。

社會局回應稱，持續擴充家庭式安置量能與相關照顧資源，經評鑑未達乙等機構複評通過前不得收容新案，主責社工將評估及追蹤兒少後續狀況，也將採透過調高寄養安置費用等方式拓展資源。

