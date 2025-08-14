為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台24線屏東三地門德文往神山 解除預警性封閉恢復通行

    台24線屏東三地門德文往神山，恢復通行（圖：公路局提供）

    台24線屏東三地門德文往神山，恢復通行（圖：公路局提供）

    2025/08/14 07:31

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300（德文路口至神山），因受到楊柳颱風影響，實施預警性封閉，公路局南區養護工程分局潮州工務段今天（14日）巡查後於上午6時30分解除預警性封閉並恢復正常通行。

    最新道路通阻詳情,可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統及公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播