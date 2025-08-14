台24線屏東三地門德文往神山 解除預警性封閉恢復通行

台24線屏東三地門德文往神山，恢復通行（圖：公路局提供）

2025/08/14 07:31

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300（德文路口至神山），因受到楊柳颱風影響，實施預警性封閉，公路局南區養護工程分局潮州工務段今天（14日）巡查後於上午6時30分解除預警性封閉並恢復正常通行。

最新道路通阻詳情,可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統及公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法