楊柳遠離午後續防雷陣雨、強對流！專家：又有熱帶擾動發展

氣象專家指出，今日花東及屏東仍有局部陣雨，午後西半部及各地山區仍有雷陣雨，週末假期各地天氣好轉，但下週一至週三水氣又增多，且午後有較強的對流。（資料照）

2025/08/14 08:59

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風昨快閃台灣後迅速遠離，氣象專家指出，今日花東及屏東仍有局部陣雨，午後西半部及各地山區有雷陣雨，週末假期各地天氣好轉，但下週一至週三水氣又增多，且午後有較強的對流。專家提到，未來三、四天南海又有「熱帶擾動」，且有發展成颱風的機率。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，隨著楊柳颱風加速遠離並減弱，本週五及週六轉為夏季天氣型態，全台白天多雲到晴，高溫炎熱；午後西半部及各地山區會有雷陣雨發生機會，東半部則為短暫性陣雨天氣。到了週日及下週一受南方水氣北抬影響，南台灣及東南部降雨機率轉有增大的趨勢；其餘地區仍以午後雷陣雨為主。

請繼續往下閱讀...

「林老師氣象站」提到，這幾週以來，接連受到西南氣流及颱風侵襲的緣故，東部與南部山區土壤含水量偏高，嚴需防範坍方及落石；接續中南部午後雷陣雨仍可能伴隨較大雨勢，近期應盡量避免山區活動，提醒民眾務必留意天氣變化與活動安全。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日花東及屏東仍有局部陣雨，雨勢漸緩，午後中南部仍有強對流發展；西半部高溫炎熱，要注意防曬、防中暑

吳德榮表示，明日至下週日各地天氣好轉、高溫炎熱，但水氣仍多，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率。下週一至週三水氣更多、大氣不穩定，午後有較強的對流；各地仍偏熱。

吳德榮提到，根據最新模式模擬顯示，未來三、四天南海有「熱帶擾動」發展成颱風的機率；即使成颱，歐洲模式模擬為偏西北往海南島方向進行，美國模式模擬的路徑則是更往西偏，侵台機率皆不高。不過因為模式有「不確定性」，仍應該繼續觀察。

「林老師氣象站」發文指出，隨著楊柳颱風加速遠離並減弱，本週五及週六轉為夏季天氣型態，全台白天多雲到晴，高溫炎熱；午後西半部及各地山區會有雷陣雨發生機會，東半部則為短暫性陣雨天氣。（圖擷自臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法