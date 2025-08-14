楊柳颱風快閃北部強風吹整天 颱風論壇曝巧合3原因

楊柳颱風昨急行軍襲台，登陸僅3小時就出海，北台灣雖全程不在暴風圈內，但仍遭遇強風大作，氣象粉專表示造成強風的原因有3點，才讓北台灣吹了一整天強風。（圖擷自臉書）

2025/08/14 07:06

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風昨急行軍襲台，登陸僅3小時就出海，北台灣雖全程不在暴風圈內，但仍強風大作，氣象粉專表示造成強風的原因有3點，算是巧合的配合到，才讓北台灣吹了一整天強風。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，北台灣昨日應該到處都能感受到風力非常的大，即便全程不在暴風圈內，也不在警戒範圍，但仍然不斷吹出直逼放假標準的強風！

請繼續往下閱讀...

「颱風論壇」表示，依照實測來看，大台北都會區內，就有9至10級強風，沿海地帶和桃竹台地上就更不客氣，最大直上11級風，而且強風範圍很廣，很多人應該是很辛苦的去上班的。

「颱風論壇」說明，北部沒在警戒區卻仍然強風大作，原因大概有3點。其一為「角隅效應」，因為颱風帶來的偏東風，遇上東北角的山區地形，氣流被加速，讓吹入盆地的風力變強。其二為「氣壓梯度」，颱風北邊是強盛的太平洋高壓，高壓和颱風間的氣壓梯度，造成了很強的東風。

其三為「楊柳颱風一路快速西行」，這次颱風全程幾乎是時速30公里在飆車，相對讓東風變得很強，而且因為一路西行，讓北部上空風向一直是偏東風，這才造成了整日強風的狀況！

「颱風論壇」說明，這次算是巧合的三個原因都配合到，才有辦法讓明明是結構很小，還在台東登陸的颱風，居然會讓北台灣吹一整天強風。「颱風論壇」也提到，經驗上來看，北部最怕的風向就是東風，只要是偏東風，無論季節，當天北部的風力通常都會很精彩。

根據「颱風論壇」貼出的最強陣風實測圖，包含雙北及桃竹台地均有出現9至11級強風，宜蘭北側也有9至10級強風，在大屯山更出現12級強風。在發文底下網友也紛紛表示「真的風大到站不穩！」、「難怪台北的風會很大」、「騎車都快被吹走了」、「還有路樹被風連根拔起」等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法