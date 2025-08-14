為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏東豪雨特報！今南部飆36度高溫 午後新竹以南慎防雷雨

    中央氣象署表示，白天東半部、恆春半島及基隆北海岸仍有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴。（資料照）

    中央氣象署表示，白天東半部、恆春半島及基隆北海岸仍有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴。（資料照）

    2025/08/14 07:05

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（14日）颱風逐漸遠離，清晨台東及屏東降雨仍明顯，屏東山區出現短延時豪雨；白天之後，東半部、恆春半島及基隆北海岸仍有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴；午後新竹以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率。

    此外，氣象署今天清晨5時20分發布豪雨特報稱，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，屏東縣山區有局部大雨或豪雨；澎湖、金門、花蓮、台東、高雄、屏東地區及宜蘭山區則有局部大雨發生機率。

    氣溫方面，各地高溫約31至35度，南部有局部36度以上高溫發生機率。離島天氣方面，澎湖、金門有短暫陣雨或雷雨，馬祖為晴到多雲。澎湖氣溫25至32度，金門氣溫26至29度，馬祖氣溫27至31度。

    颱風外圍環流影響，今上午基隆北海岸、彰化以南沿海、台中、宜蘭山區、恆春半島及澎湖、金門仍有平均風6級或陣風8級以上發生機率；各海面風浪會由3至5公尺逐漸減弱到1至2公尺。

    空氣品質方面，竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級。

    週五（15日）、週六（16日）東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後苗栗以南地區其及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    下週日（17日）、週一（18日）南方雲系北移，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；下週二（19日）、週三（20日）各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    26 ~ 35 26 ~ 34 27 ~ 35 24 ~ 31

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播