屏東豪雨特報！今南部飆36度高溫 午後新竹以南慎防雷雨

中央氣象署表示，白天東半部、恆春半島及基隆北海岸仍有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴。（資料照）

2025/08/14 07:05

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（14日）颱風逐漸遠離，清晨台東及屏東降雨仍明顯，屏東山區出現短延時豪雨；白天之後，東半部、恆春半島及基隆北海岸仍有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴；午後新竹以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率。

此外，氣象署今天清晨5時20分發布豪雨特報稱，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，屏東縣山區有局部大雨或豪雨；澎湖、金門、花蓮、台東、高雄、屏東地區及宜蘭山區則有局部大雨發生機率。

氣溫方面，各地高溫約31至35度，南部有局部36度以上高溫發生機率。離島天氣方面，澎湖、金門有短暫陣雨或雷雨，馬祖為晴到多雲。澎湖氣溫25至32度，金門氣溫26至29度，馬祖氣溫27至31度。

颱風外圍環流影響，今上午基隆北海岸、彰化以南沿海、台中、宜蘭山區、恆春半島及澎湖、金門仍有平均風6級或陣風8級以上發生機率；各海面風浪會由3至5公尺逐漸減弱到1至2公尺。

空氣品質方面，竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級。

週五（15日）、週六（16日）東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後苗栗以南地區其及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下週日（17日）、週一（18日）南方雲系北移，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；下週二（19日）、週三（20日）各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 35 26 ~ 34 27 ~ 35 24 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

