    首頁　>　生活

    高雄托育多項缺失！審計部：公托候補近2千人、居托疑兒虐通報後未加強訪視

    審計部發現高雄公托及居托有多項缺失，要求社會局檢討改善。（資料照）

    審計部發現高雄公托及居托有多項缺失，要求社會局檢討改善。（資料照）

    2025/08/14 06:37

    〔記者洪定宏／高雄報導〕審計部公布去年決算審核結果發現，高市社會局推動公辦民營托育（簡稱「公托」）及居家托育（簡稱「居托」）有多項缺失，不僅有多達近2000人排隊候補進公托，更驚見居家托育沒有在疑似兒虐通報後加強訪視，導致高風險案件無法即時發現與因應，要求社會局檢討改善。

    審計部對高市社會局提出嚴重警訊強調，居家托育管理輔導業務不僅沒有在初次收托30日內訪視，或未完成規定次數、訪視紀錄未詳實記載及逾期建檔，更沒有在疑似兒虐通報後加強訪視，也沒有訂定業務督導抽核標準，導致高風險案件無法即時發現與因應。

    審計部指出，截至去年底，高雄共設46家托嬰中心及15家公共托育家園，但公托候補人數高達1944人，有待提升公托量能並優化整體托育環境。然而，高雄市各區居家托育中心督導及訪視員人力配置不均，且近2年部分區域的訪視員多人離職，新聘占比達4成，專業經驗不足，恐影響判斷力與敏感度。

    社會局回覆指出，持續增設公共托育機構，並透過無預警稽查、定期訪視及評鑑制度強化管理機制；配合中央提高居托人員薪資並增聘專案人力，改善勞動條件、強化危機辨識，並辦理專業訓練課程；強化居托訪視規範，明定訪期、記錄時限與違規扣款機制，並辦理抽查以提升訪視品質。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

