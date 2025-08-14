颱風楊柳減弱為輕颱　台灣本島脫離暴風圈

2025/08/14 00:18

〔中央社〕颱風楊柳逐漸遠離，氣象署表示，楊柳強度減弱，晚間11時已減弱為輕度颱風，台灣本島也已經脫離暴風圈，陸警範圍剩澎湖及金門，尤其金門到明天清晨前仍要留意風雨。

根據中央氣象署觀測，颱風楊柳今天晚間11時的中心位置在北緯23.7度，東經118.0度，即在金門的南南西方約90公里之處，以每小時30轉33公里速度，向西北西進行。

氣象署指出，楊柳過去3小時強度減弱，目前中心位置在金門南南西方近海，未來向西北西移動，台灣本島已脫離其暴風圈，對澎湖、金門仍構成威脅，風雨持續中，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

預報員朱美霖在記者會中表示，楊柳快速往西北西移動，預計深夜就會登陸中國，強度也會逐漸減弱，目前台灣本島已經脫離暴風圈，陸警範圍剩下澎湖跟金門，尤其金門今晚到明天清晨仍要留意風雨。

朱美霖說，東半部的風場偏南南東風的風向，因此花東到明天上午前仍會有較大雨勢，楊柳東側跟南側的對流雲系發展旺盛，因此西南沿海跟澎湖仍有斷斷續續的降雨。

朱美霖指出，明天上午後雨勢減緩，天氣回穩，各地多雲到晴，西半部要留意午後雷陣雨，尤其中部山區有較大雨勢，東部則斷斷續續會有陣雨。

朱美霖說，整體天氣到17日前都是較為穩定的天氣型態，16日晚間起受到南方水氣影響降雨增多，19日及20日恢復多雲到晴的天氣型態。

根據氣象署觀測，12日凌晨0時至13日深夜11時出現較大雨量為屏東縣大漢山453.5毫米，花蓮縣豐南381.5毫米，台東縣池上351.5毫米，高雄市南天池250.5毫米；較大陣風區域蘭嶼、綠島17級以上，東吉島13級，台東12級，成功、新北11級，新屋、蘇澳、彭佳嶼、台北、日月潭10級。（編輯：楊昭彥）1140813

