為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳風雨停歇、未見新災情 桃園復興災害中心解除二級開設

    中颱楊柳過境，桃園市復興區陸續傳出零星災情。（復興區公所提供）

    中颱楊柳過境，桃園市復興區陸續傳出零星災情。（復興區公所提供）

    2025/08/13 23:34

    〔記者李容萍／桃園報導〕中颱楊柳今（13）日登陸台東，已於下午4點左右從台南市七股附近出海，雖然桃園市未列入警戒範圍，唯一原鄉復興區今各里各部落仍有零星災情，停電影響一度多達2072戶，截至晚上9點，尚未復電有144戶。復興區長蘇佐璽下午4點召開復興區災害應變中心的整備會，直至晚上9點風停雨歇，加上復電戶數越來越多，也沒有新的災情，復興區災害應變中心同步解除二級開設。

    蘇佐璽說，今日通報的災情多數已修復，例如三光里鐵立庫部落通往新竹尖石鄉復華明隧道的落石已清除，由於仍有持續落石的情況，因此今日近午進行交通管制，待颱風確實遠離後，預計明天早上6點30分恢復通車。

    由於中颱楊柳為山區帶來10級以上的強風，山區災情以停電為主，原因大多是樹倒、斷枝造成電線損壞或電桿吹斷，截至傍晚陸續通報近30件停電事件，影響戶數最多2072戶，截至晚上9點，台電人員仍然努力搶修復電中。

    蘇佐璽強調，有鑑於颱風造成的停電戶數不少以及零星落石，因此復興區是今日全桃園市唯一開設二級應變中心的行政區，目的是希望能第一時間掌握災情盡速復原。

    台電人員前往搶修復電。（復興區公所提供）

    台電人員前往搶修復電。（復興區公所提供）

    復興區長蘇佐璽說，今日通報的災情多數已修復，明隧道的落石已清除。（復興區公所提供）

    復興區長蘇佐璽說，今日通報的災情多數已修復，明隧道的落石已清除。（復興區公所提供）

    桃園市復興區召開災害應變中心整備會議。（復興區公所提供）

    桃園市復興區召開災害應變中心整備會議。（復興區公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播