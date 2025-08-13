楊柳風雨停歇、未見新災情 桃園復興災害中心解除二級開設

中颱楊柳過境，桃園市復興區陸續傳出零星災情。（復興區公所提供）

2025/08/13 23:34

〔記者李容萍／桃園報導〕中颱楊柳今（13）日登陸台東，已於下午4點左右從台南市七股附近出海，雖然桃園市未列入警戒範圍，唯一原鄉復興區今各里各部落仍有零星災情，停電影響一度多達2072戶，截至晚上9點，尚未復電有144戶。復興區長蘇佐璽下午4點召開復興區災害應變中心的整備會，直至晚上9點風停雨歇，加上復電戶數越來越多，也沒有新的災情，復興區災害應變中心同步解除二級開設。

蘇佐璽說，今日通報的災情多數已修復，例如三光里鐵立庫部落通往新竹尖石鄉復華明隧道的落石已清除，由於仍有持續落石的情況，因此今日近午進行交通管制，待颱風確實遠離後，預計明天早上6點30分恢復通車。

由於中颱楊柳為山區帶來10級以上的強風，山區災情以停電為主，原因大多是樹倒、斷枝造成電線損壞或電桿吹斷，截至傍晚陸續通報近30件停電事件，影響戶數最多2072戶，截至晚上9點，台電人員仍然努力搶修復電中。

蘇佐璽強調，有鑑於颱風造成的停電戶數不少以及零星落石，因此復興區是今日全桃園市唯一開設二級應變中心的行政區，目的是希望能第一時間掌握災情盡速復原。

台電人員前往搶修復電。（復興區公所提供）

復興區長蘇佐璽說，今日通報的災情多數已修復，明隧道的落石已清除。（復興區公所提供）

桃園市復興區召開災害應變中心整備會議。（復興區公所提供）

