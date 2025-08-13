「中壢媽」廟會市集週週塞 警方、民代協調新增停車場入口分流

中壢仁海宮廟會市集周邊交通打結混亂，民代會勘要求調整行車動線進出分流改善。（取材臉書內壢大小事）

2025/08/13 23:28

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「中壢媽」中壢仁海宮建廟200週年祈安五朝福醮慶典，泰豐輪胎提供中壢廠舊址作為廟會市集，醮區吸引約400個攤販進駐，大批人車湧入，違規亂停、塞車嚴重，甚至影響家樂福中原店車輛出入，引發抗議。中壢警方連續2週開出逾500張罰單。警方和民代協調市集業者加派人力疏導交通，同時研擬忠信路新增一處停車場入口改善。

仁海宮廟會市集8月2日「開市」，每週五、六、日下午5點到深夜12點營運，入夜後停車場進出車輛超過5000輛，中華路交通打結，汽機車大排長龍，波及家樂福賣場車輛進出困難，怨聲四起。警方接到大量投訴電話抱怨說，原本10分鐘的路程，現在行經至少花2、30分鐘，形同每週都有交通黑暗期。

民進黨市議員彭俊豪說，接到陳情後現勘發現，仁海宮市集接近家樂福中原店，進出市集停車場的車輛大排長龍，家樂福出入口間接被擋到，車流交織打結，用路人罵聲四起。經重新檢討行車動線，他建議在另一側忠信路增開出入口，封閉家福賣場前口分隔島缺口，解決阻擋家樂福賣場進出車輛，分散車流。

無黨籍市議員謝美英也說，市集位於中華路2段，平常尖峰時間就車多塞車，如今每週五、六、日晚上市集營業到凌晨，人車太多，交通更打結，警方協調市集業者增派義交，進出動線必須切開，採取一進一出分流，在中華路進，在另一側忠信路出，出入分開分流，避免進出都集中在中華路造成交通打結。

中壢仁海宮廟會市集因應楊柳颱風過境，設備固定防颱。（記者李容萍攝）

中壢仁海宮廟會市集周邊交通打結混亂，業者掛布條宣導警方加強違停拖吊。（記者李容萍攝）

中壢仁海宮廟會市集周邊交通打結混亂，警方加強拖吊，民代會勘要求調整行車動線分流。（擷取自臉書內壢大小事）

