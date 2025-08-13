楊柳颱風快閃台南 逾5萬戶曾停電、619人預防性撤離避險

楊柳颱風吹倒路樹，市府派員清理。（台南市府提供）

2025/08/13 22:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕楊柳颱風今（13）日下午進入南部平原，已自台南七股出海。台南市政府為確保民眾安全，已預防性疏散撤離15區31里共619人，其中571人依親、48人安置於收容所。

曾停電戶數5萬6207戶，尤其將軍區停電戶數一度高達9720戶，目前停電待修戶數1萬4103戶，麻豆3251戶最多。台電新營轄區主要停電區域集中在鹽水、官田、下營、北門、麻豆等地區，下營、北門及麻豆區多為瞬間強風造成饋線跳脫引發停電，鹽水區為瞬間強風造成民眾屋頂破損吹落造成高壓斷線，官田區為樹竹碰觸造成變壓器燒損。台南轄區則以沿海地區、山區的楠西區居多，皆緊急搶修中。

截至晚間統計，南市應變管理資訊系統（EMIC）無積淹水通報，累計災情157件，已處理62件、95件持續進行中，主要為電線垂落與變電箱受損，並無土石流警戒發布。工務局統計，路樹倒塌傾斜12件（已處理8件）、路燈故障4件（已處理2件）、廣告招牌掉落4件（全數完成），另有1處有線電視電桿傾倒，現場已整理，將由相關單位後續處理。

水利局指出，全市出動513台移動抽水機、66座抽水站整備，並預佈504台抽水機及中央支援設備，另申請中央支援機組29台；完成1840座水閘門檢修，全市60座滯洪池均已啟動預洩降，官田路閘預防性關閉，將軍青鯤鯓倒伏堰於上午開啟，以防範強降雨與海水倒灌。

市長黃偉哲主持市府災害應變中心工作會報，聽取各局處災情與復原進度，並逐項檢視前一階段指令執行情形。他強調，面對天災挑戰，各單位必須維持高度警戒、加速災後修復與民生服務，讓市民生活儘快回到正常軌道。

黃偉哲也要求即時掌握各區狀況與需求、持續回報最新情形，確保救助與物資不遺漏，同時提醒救災人員務必注意自身安全，並全力搶修溪北及沿海地區因電線與電桿受損造成的停電。

楠西區龜丹里一處鐵皮屋被強風吹走，壓斷高壓線路。（台電台南區處提供）

