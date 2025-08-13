為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風導致屏東縣1.6萬戶停電 今晚可望全數復電

    台電人員搶修電力。（台電屏東區處提供）

    台電人員搶修電力。（台電屏東區處提供）

    2025/08/13 21:48

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕楊柳颱風來襲造成屏東縣交通可達地區累計1萬6028戶停電，經台電動員188位工程人員、出動工程車64輛、全力搶修，至今（13）晚8時已有1萬5835戶恢復供電，復電率達9成9，目前只剩193戶修復中，今晚稍晚可望全數復電。

    另外，泰武鄉及三地門鄉德文村等部分山區因道路無法通行，且居民已預防性撤離，台電將待道路主管機關開通後，立即挺進投入搶修。

    台電屏東區營業處處長仇忠銘說，這次颱風主要停電區域集中在高樹鄉、枋寮鄉及萬丹鄉等地區，造成停電災情的主要原因是樹木傾倒壓垮高壓線路及強陣風吹斷配電線路。

    屏東縣長周春米下午致電關心轄區停復電情形，對台電屏東區處同仁積極搶修，快速恢復鄉親用電，表達感意，也請台電同仁在冒著風雨搶修時要注意自身安全。

    台電屏東區處提醒民眾儘量減少外出，如遇電線掉落或外露請立即通知台電處理切勿自行撿拾或碰觸，避免釀成觸電的意外。此外，若發生停電事故，請民眾多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，查詢或通報停電資訊，盡量將台電「1911」客服專線，留給無法使用網路或仍習慣打電話的長輩使用。

    台電人員全力搶修電力，十分辛苦。（台電屏東區處提供）

    台電人員全力搶修電力，十分辛苦。（台電屏東區處提供）

    台電人員至夜間仍全力搶修電力。（台電屏東區處提供）

    台電人員至夜間仍全力搶修電力。（台電屏東區處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播