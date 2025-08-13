街頭激戰金髮辣妹 警回顧：富二代到案太座飆「你現在全台最知名」

這段「街頭活春宮」影片再度瘋傳，卻被誤傳為近期事件。（資料照）

2025/08/13 22:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市多年前一段「街頭活春宮」影片再度瘋傳，雖被誤傳為近期事件，仍勾起不少人回憶。當年曾查辦此案的資深員警回顧說，事件男主角是一名30多歲富二代，女主角則是從酒店框出場的坐檯金髮辣妹，2人在大馬路激情連戰，引爆全台熱議，最後該案依公然猥褻罪函送法辦。

2020年1月17日凌晨3點多，一輛白色BMW停在北屯區東山路與環中東路口，2人下車後不顧有車輛與行人經過，直接上演「後背式」街頭活春宮，辣妹先是披著大衣，沒多久就被男方脫得一絲不掛，整個光溜溜暴露在路燈下，對街民眾看傻邊錄邊驚呼：「太誇張了吧！」「直接在路上打炮！」

第一回合結束後，2人回到車上，路人以為結束了，沒想到男方突然從駕駛座下車，把副駕全裸辣妹再拉下來，到車尾繼續第二回合，拍攝民眾語氣越來越激動：「那女的還在叫耶！」現場氣氛一度詭異到像拍外景節目。

警方當時獲報趕到時車子已駛離，經調閱監視器，鎖定BMW車牌聯繫到住北部女車主，電話另一頭傳來暴怒聲音：「當天是我老公開的車！」隔天，該名富二代在老婆陪同下到案，但老婆拒絕下車，只在車裡氣噗噗狂飆老公：「你現在變全台最知名人物了！」

經查，富二代當晚與妻子吵架後，氣沖沖南下台中，在酒店框了女主角出場、原打算車震，但怕行車紀錄器留證據，加上不熟台中路況，一時慾火焚身趕不及上摩鐵，沒想到影片隔天在網路炸鍋，且每隔幾年就被翻出來重傳一次，每次都掀起熱潮，成為台中最「火辣」街頭傳說之一。

瘋傳街頭活春宮懷舊片！放浪「老漢推車」激戰 網：勾起轟動全台記憶

男子下車又將女生自車內拉出繼續第二回合激戰。（資料照）

被誤傳為近期事件的影片，仍勾起不少人回憶。（民眾提供）

