為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    UPS貨機降落引擎擦地冒火光 桃機北跑道關閉檢查

    編號UPS 061的貨機在降落北跑道時，右側4號發動機疑似觸碰跑道，瞬間迸出火光。（讀者提供）

    編號UPS 061的貨機在降落北跑道時，右側4號發動機疑似觸碰跑道，瞬間迸出火光。（讀者提供）

    2025/08/13 22:02

    首次上稿 21:52
    更新時間 22:02（新增桃機回應）

    〔記者劉信德／桃園機場報導〕受楊柳颱風外圍環流影響，桃園國際機場今（13）日風勢強勁，今晚間20時08分，一架編號UPS 061的貨機在降落北跑道時，右側4號發動機疑似觸碰跑道，瞬間迸出火光，目前北跑道關閉檢查中。

    受颱風外圍環流影響，桃園國際機場今日航班起降大受衝擊，多架班機因側風過大選擇重飛或轉降至其他機場。

    這起編號UPS 061貨機降落桃機北跑道時，發動機瞬間迸出火光的事件，初步判定是落地時，因受到風切的影響，4號發動機擦到跑道噴出火花，整起事件由運安會介入調查，北跑道也立即關閉進行檢查，評估跑道狀況。

    機場公司表示，今日晚間8時12分接獲塔台通知，UPS貨機5X61航班（B747-8F型）由北跑道降落時發生發動機觸地事件，機場公司立即派員巡視跑道，並依「航空器失事及重大意外事件調查處理規則」回報運安會、交通部與民航局，同時關閉北跑道及通知塔台暫停起降，維持單跑道運作。該貨機降落後安排至515貨機坪停放，等待運安會調查，機場公司已同步啟動應變機制。

    編號UPS 061的貨機在降落北跑道時，右側4號發動機疑似觸碰跑道，瞬間迸出火光。（讀者提供）

    編號UPS 061的貨機在降落北跑道時，右側4號發動機疑似觸碰跑道，瞬間迸出火光。（讀者提供）

    編號UPS 061的貨機在降落北跑道時，右側4號發動機疑似觸碰跑道，瞬間迸出火光。（讀者提供）

    編號UPS 061的貨機在降落北跑道時，右側4號發動機疑似觸碰跑道，瞬間迸出火光。（讀者提供）

    UPS貨機5X61航班（B747-8F型）由北跑道降落時發生發動機觸地事件。（讀者提供）

    UPS貨機5X61航班（B747-8F型）由北跑道降落時發生發動機觸地事件。（讀者提供）

    桃園機場北跑道。（資料照）

    桃園機場北跑道。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播