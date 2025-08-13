UPS貨機降落引擎擦地冒火光 桃機北跑道關閉檢查

編號UPS 061的貨機在降落北跑道時，右側4號發動機疑似觸碰跑道，瞬間迸出火光。（讀者提供）

2025/08/13 22:02

首次上稿 21:52

更新時間 22:02（新增桃機回應）

〔記者劉信德／桃園機場報導〕受楊柳颱風外圍環流影響，桃園國際機場今（13）日風勢強勁，今晚間20時08分，一架編號UPS 061的貨機在降落北跑道時，右側4號發動機疑似觸碰跑道，瞬間迸出火光，目前北跑道關閉檢查中。

受颱風外圍環流影響，桃園國際機場今日航班起降大受衝擊，多架班機因側風過大選擇重飛或轉降至其他機場。

這起編號UPS 061貨機降落桃機北跑道時，發動機瞬間迸出火光的事件，初步判定是落地時，因受到風切的影響，4號發動機擦到跑道噴出火花，整起事件由運安會介入調查，北跑道也立即關閉進行檢查，評估跑道狀況。

機場公司表示，今日晚間8時12分接獲塔台通知，UPS貨機5X61航班（B747-8F型）由北跑道降落時發生發動機觸地事件，機場公司立即派員巡視跑道，並依「航空器失事及重大意外事件調查處理規則」回報運安會、交通部與民航局，同時關閉北跑道及通知塔台暫停起降，維持單跑道運作。該貨機降落後安排至515貨機坪停放，等待運安會調查，機場公司已同步啟動應變機制。

UPS貨機5X61航班（B747-8F型）由北跑道降落時發生發動機觸地事件。（讀者提供）

桃園機場北跑道。（資料照）

