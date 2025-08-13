楊柳來襲又淹水！萬金、赤山再增生態公園滯洪池 減緩山洪威脅

東山路和沿山公路往常遇雨易漫流，今天颱風也是一度水漫道路。（記者陳彥廷攝）

2025/08/13 22:07

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東萬巒萬金村滯洪池在上一次西南氣流大雨中，溢水漫流村莊，楊柳颱風今天大雨，來山區泥水隨地形而下，沿山公路及萬金、赤山村落外圍漫流；屏東縣政府現已動工施作赤山側的滯洪池，希望能減緩山洪威脅。

萬巒萬金及赤山位居平原和山區排水系統中繼點，東山路及沿山公路口過去積淹水，楊柳颱風再度造成泥水漫流，警方拉起封鎖線，仍有不少車輛冒險涉水通過。

請繼續往下閱讀...

縣府指出，赤山村的政通橋周邊新圳匯流口位於交通要道，積淹水可能影響交通，整體排水改善工程已在3月動工，預計明年洪汛期前的5月完工，可有效減少淹水面積與深度。

水利處長江國豐說，工程主要為新設截流導溝、分洪箱涵及滯洪池，排水路通水能力提升至通過10年重現期洪水量，並達到25年重現期洪水不發生溢堤的保護標準，搭配較保水及生態友善工法設置滯洪池，減低對下游村莊影響，若完工可進一步再改善赤山區域逢豪大雨易積淹水的情形。

江國豐說，此滯洪池會配合沿山公路的咖啡「黑金」產業串聯，透過鐵馬穿梭聚落及鄉野間，體驗屏東獨特咖啡田園風情，而滯洪池還會配合地形於局部的池底開挖0.5到1公尺的淺水生態區，供鐵馬客、民眾在滯洪池湖光近景及遠眺東側大武山系山巒遠景營造大武山腳下悠閒、靜謐、清幽的公共休閒祕境。

東山路和沿山公路一度水漫道路。（記者陳彥廷攝）

東山路和沿山公路一度水漫道路。（記者陳彥廷攝）

東山路和沿山公路一度水漫道路。（記者陳彥廷攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法