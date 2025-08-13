楊柳侵台已1失蹤112傷 28萬餘戶曾停電、136座基地台待修復

中央災害應變中心今晚舉行第七次工作會報，由副指揮官、交通部次長陳彥伯主持。（記者陸運鋒翻攝）

2025/08/13 21:58

〔記者陸運鋒／新北報導〕楊柳颱風襲台，中央災害應變中心今晚舉行第七次工作會報，由副指揮官、交通部次長陳彥伯主持。據統計，截至今晚8時，颱風造成全國1人失蹤、112人受傷，全國曾停電28萬2969戶、待修復6萬3816戶，預計明天深夜11時完全修復。

昨日下午1時5分，嘉義縣布袋鎮好美里堤防2人釣魚，其中1名28歲林姓男子遭海浪捲走失聯，該區為嘉義縣公告警戒區，海巡出動3車9人進行岸巡、消防出動9車1艇18人1空拍機搜救，後續將由海巡主導，明日將視天氣狀況申請空勤直升機，協助救援及派遣船艦搜尋。

市話部分曾有3844戶斷話，已修復2773戶、待修復1071戶，行動基地台曾有201座受損，已修復65座、待修復136座，高抗災基地台1座，台東縣綠島鄉因傳輸障礙，預計8月19日完成修復。

全國總災情741件，包括路樹傾倒176件、廣告招牌37件、道路隧道災情30件、橋樑6件、土石7件、建物毀損53件、水利設施3件、民生基礎設施269件、車輛交通事故1件、火災1件、其他災情158件。累計撤離8024人，開設82處收容處所，收容1213人。

