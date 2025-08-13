為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風吹斷樹木、電線 雲林5鄉8600多戶停電

    楊柳颱風來襲，雲林一度有8600多戶停電，台電雲林區處工程人員連夜搶修中。（台電雲林區處提供）

    楊柳颱風來襲，雲林一度有8600多戶停電，台電雲林區處工程人員連夜搶修中。（台電雲林區處提供）

    2025/08/13 21:25

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕楊柳颱風來襲，雲林下午沿海、山區風勢增強，導致樹木倒斷壓到電線及線路斷落，全縣最多曾有8000多戶停電，台電雲林區處派員搶修，截至晚上9點還有1300戶左右停電中。

    雲林今（13）日停班停課，上午各地沒有什麼風雨，下午颱風從台東登陸後，有部分地區風勢增強，尤其在下午4點出海後，沿海等鄉鎮風勢更強，根據台電雲林區處統計，受到強風吹襲樹木倒斷壓到電線及電線被吹落，雲林停電戶數最多累計8600多戶。

    雲林區處指出，停電區域集中在水林、台西、口湖、麥寮及古坑鄉，台電共計動員200多位人力及上百輛工程車輛、機具投入搶修，截至晚上9點還有1300多戶停電，目前仍在全力搶修中，希望能儘快全數復電。

    台電雲林區處提醒，民眾若看到電線掉落或出現外露情況，立即通知台電處理，千萬不要自己上前撿拾或碰觸，若發生停電事故，請利用台電1911客服專線或雲林區處停電通報電話05-5323927，告知停電的住址及聯絡方式。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播