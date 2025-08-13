楊柳颱風吹斷樹木、電線 雲林5鄉8600多戶停電

楊柳颱風來襲，雲林一度有8600多戶停電，台電雲林區處工程人員連夜搶修中。（台電雲林區處提供）

2025/08/13 21:25

〔記者黃淑莉／雲林報導〕楊柳颱風來襲，雲林下午沿海、山區風勢增強，導致樹木倒斷壓到電線及線路斷落，全縣最多曾有8000多戶停電，台電雲林區處派員搶修，截至晚上9點還有1300戶左右停電中。

雲林今（13）日停班停課，上午各地沒有什麼風雨，下午颱風從台東登陸後，有部分地區風勢增強，尤其在下午4點出海後，沿海等鄉鎮風勢更強，根據台電雲林區處統計，受到強風吹襲樹木倒斷壓到電線及電線被吹落，雲林停電戶數最多累計8600多戶。

雲林區處指出，停電區域集中在水林、台西、口湖、麥寮及古坑鄉，台電共計動員200多位人力及上百輛工程車輛、機具投入搶修，截至晚上9點還有1300多戶停電，目前仍在全力搶修中，希望能儘快全數復電。

台電雲林區處提醒，民眾若看到電線掉落或出現外露情況，立即通知台電處理，千萬不要自己上前撿拾或碰觸，若發生停電事故，請利用台電1911客服專線或雲林區處停電通報電話05-5323927，告知停電的住址及聯絡方式。

