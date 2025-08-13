楊柳颱風暴風圈深夜脫離台灣 專家曝未來一週天氣型態

楊柳颱風遠離後，台灣將恢復午後局部雷陣雨的典型夏季天氣。（資料照）

2025/08/13 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風今（13日）下午1點多登陸台東太麻里，在台灣本島快閃約莫3小時後，於下午4點多從台南七股出海，持續向西往中國移動，預計暴風圈會在深夜完全脫離台灣本島。天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇表示，明天（14日）開始天氣將回穩，恢復為典型夏季天氣，但這幾天還是提醒花東、高屏的民眾避免前往山區。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天傍晚6點多表示，隨著楊柳往西移動，南側的強烈雨帶被暴力式甩進南部上空，因此即便颱風中心已經出海，高雄和屏東的雨勢依舊劇烈，同時伴隨強風。所幸楊柳移動速度快，颱風論壇晚間近9點指出，楊柳的暴風圈預計深夜就會完全脫離台灣本島，南部風雨最大的時刻已過，正逐漸緩和中。

吳聖宇則在臉書PO文，楊柳颱風中心今下午4點從台南七股出海，暴風圈未來有縮小、強度下降趨勢，預估明天凌晨將登陸中國福建，台灣也將解處海、陸警。不過楊柳帶風的風雨造成許多累積雨量，花蓮、台東、高雄、屏東都發布土石流警戒與大規模崩塌，提醒民眾避免前往山區，以自身安全為重。

接著吳聖宇預測未來一週天氣，「颱風遠離後，恢復為夏季型天氣。週四至週日（14日至17日），東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，中南部清晨有局部陣雨，其他地區則以多雲到晴，午後有局部雷陣雨的天氣型態為主。下週一至下週二（18日、19日），南部地區則有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後局部雷陣雨。」

