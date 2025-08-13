耗資2.6億！ 北捷火警系統3年2077件故障

民眾搭乘捷運畫面；示意圖。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕台北捷運1996年起在各場站建置火警系統及滅火系統，即時偵測火災發生地點與狀況，2022年至2024年度計編2億6333萬餘元，進行汰換重置相關採購和維護。審計報告指出，部分捷運場站火警系統間有故障案件頻繁、火警探測器響鈴誤報比率近5成；北捷回應，2022年起陸續對內湖段、板南段與中和段及誤報率較高、轉乘人潮較多的重點車站，進行火警系統汰換重置，改善後，探測器設備故障造成的誤訊號，年故障率降幅3成3。

審計報告提到，北捷場站火警系統2022年至2023年度（至8月底），共計發生2077件故障，其中以火警受信總機異常770件（37.07％）為大宗、探測器異常482件（23.21％）次之；102站火警探測器響鈴248次，設備異常導致的誤報佔123次，比率達49.6%，顯示火警系統設備已有故障或誤報頻傳，不利緊急應變。

審計報告指出，2022年6月、9月分別辦理「文湖線內湖段場站火警系統及木柵機廠自動滅火系統重置工程」、「板南線部分廠站火警系統重置工程」，決標價各為8907萬元、7599萬餘元，履約地點為台北車站等30處，包括火警排煙總機、探測器等設備更新，以及檢討調整探測器安裝位置等，但驗收後未及1個月或1至6個月不等，陸續在去年1至8月發生故障，計有51件，修復後30日內發生故障計31件，未能穩定發揮警報功能。

北捷回應，火警探測器誤訊號發生原因，主要受環境潮濕或昆蟲入侵等外部因素影響，也可能是因為施工操作、旅客誤觸導致暫態異常訊號。當火警設備訊號發生時，車站第一時間趕往查證，確認無異狀後透過廣播說明、隔離設備、回報行控中心及通知維修人員，並採塗佈防潮保護劑、調整探測器位置與加強清潔維護等方式，多管齊下改善，減少設備故障狀況，將持續加強監測觀察。

