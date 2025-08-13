基隆捷運場站開發與招商薄弱 童子瑋：恐錯失產業升級契機

基隆捷運摸擬圖。（基隆市政府提供）

2025/08/13 22:56

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆捷運基本設計工程經費審議報告尚待交通部核定，市議員擔心未來中央會不會刪減地方補助款，影響捷運興建進度，市長謝國樑表示，目前高架段設計已經發包，3市的目標一致，一定會把基隆捷運第一階段蓋起來。議長童子瑋認為站體開發與產業招商的規劃薄弱，可能錯失帶動就業、產業升級的契機，要求市府強化捷運站周邊開發與產業佈局。

基隆市議會昨天討基隆捷運的財務可能受到中央預算被砍的衝擊，市府財政處、交通處、都市發展處報告相關進度。交通處長陳耀川表示，基本設計工程經費審議報告已經修改，7月再度報交通部審議，台北市南港到基隆八堵的高架段設計已經發包；第二階段八堵到基隆，交通部補助可行性分析的經費，但要求市府進行路網綜合規劃，預計月底完成。

謝國樑表示，經過3市協調，以中央核定的696億經費先行設計、發包，機電設備等才能進行下去，市府會配合中央，把第一階段蓋起來，經費如果不足再向中央爭取。

議長童子瑋認為，市府對「八堵到基隆段」的銜接時程著墨很少，若分段推進缺乏緊密銜接，往往最後一段工程會成為孤兒計畫，延誤數年甚至十年以上，基隆承擔的財務壓力也會倍增。

此外，市府對於站區開發與產業招商規劃比較薄弱，擔心沒有完善規劃，可能會錯失帶動就業、產業升級與觀光發展的契機。要求市府強化捷運站周邊開發與產業佈局規劃，整合都市計畫、產業招商與交通接駁等配套，讓捷運不只通車，更能創造工作機會、改善生活品質，真正提升市民福祉。

童子瑋指出，捷運對基隆而言，不只是交通建設，而是改變城市命運的關鍵一步。只有同時顧好工程進度與產業布局，才能抓住黃金時刻，讓基隆升級成為北台灣產業與生活的新核心。

針對基隆捷運建設計畫綜合規劃，交通部指出，總經費為696.89億元，中央分擔519.98億元，台北市政府分擔57.54億元，新北市政府分擔71.44億元，基隆市政府分擔47.92億元。

基隆捷運路線圖。（基隆市政府提供）

